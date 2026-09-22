Caso 'Mamanka': PJ le otorga la tenencia provisional de su hija madre y dispone su cuidado temporal

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dispuso que la hija de seis años de Luis Sifuentes, conocido como "Mamanka"", quede bajo el cuidado provisional de su madre. Esta decisión fue adoptada por el Cuarto Juzgado de Familia de Lima, mientras continúan los procesos vinculados con la tenencia.

Poder Judicial otorga tenencia temporal a madre

El tribunal declaró fundada en parte la medida cautelar sobre la tenencia provisional presentada por Valentina Álvarez contra Luis Sifuentes Gonzales. Esta resolución establece que la madre tendrá la tenencia y custodia exclusiva temporal de la menor.

Tras ello, el órgano jurisdiccional ordenó que 'Mamanka' cumpla con entregar a su hija a la madre. La resolución precisa que la medida tiene carácter temporal y se mantiene bajo los términos establecidos por el juzgado, por lo que no constituye una decisión definitiva sobre la tenencia.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Poder Judicial, a través del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte de Lima, otorgó a Valentina Álvarez la tenencia de su menor hija que tuvo con Luis Ángel Sifuentes, 'Mamanka', escultor peruano a quien denunció de presuntos abusos cuando era... pic.twitter.com/XCnVdjATNg — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

La decisión judicial se conoce luego de que la menor, de seis años, permaneciera con su padre. Días antes, la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer había dispuesto su traslado provisional a sus instalaciones, luego de iniciar un procedimiento urgente por desprotección familiar.

#LoÚltimo 4to Juzgado de Familia de @CSJdeLima declaró fundada en parte medida cautelar presentada por Valentina Álvarez, otorgándole la tenencia y custodia de su menor hija y ordenando a Luis Sifuentes "Mamanka" cumpla con la entrega de la menor. pic.twitter.com/sxAhJ81Pvp — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) September 22, 2026

Investigación contra 'Mamanka'

El caso de tenencia es independiente de la investigación penal contra Luis Sifuentes. La Fiscalía investiga al escultor por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual, en agravio de una ciudadana colombiana que afirmó haber sido víctima cuando era menor.

Resolución.

Esta investigación sostiene que los hechos denunciados habrían ocurrido en Colombia en 2019, cuando la agraviada tenía 14 años. Más tarde, habría sido captada y trasladada hacia Lima, donde presuntamente fue sometida a actos de explotación sexual.

La Fiscalía dispuso que la agraviada brinde su declaración mediante entrevista única en cámara Gesell, con la finalidad de incorporar su testimonio como prueba anticipada ante un eventual juicio oral. Asimismo, también se ordenaron pericias fonéticas, transcripciones de audios y otras diligencias.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Equipo 1) investiga al escultor peruano Luis Sifuentes por los presuntos ilícitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana de nacionalidad colombiana. La... pic.twitter.com/GiYufyqNoO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 16, 2026

Esta actuación fiscal se realizó con participación de agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas de la PNP. Las diligencias buscan establecer la posible existencia de otras victimas y determinar otros hechos delictivos vinculados con el escultor.

La medida cautelar también se conoce luego de que el PJ separara el proceso de tenencia de la investigación penal. Ambos asuntos continúan por vías independientes y ante órganos jurisdiccionales distintos, de acuerdo con la información del actual trámite judicial.