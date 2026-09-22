Roberto Sánchez: PJ dispone instalación de juicio oral contra excandidato presidencial por presuntos falsos aportes en Juntos por el Perú

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso el inicio de la instalación del juicio oral contra el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, por el presunto delito de administración fraudulenta, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A través de su Resolución N. 59 de fecha 21 de septiembre, el despacho dispuso que el expediente pase de "carácter urgente" al Décimo Juzgado Unipersonal de Lima para que programe el inicio de la audiencias.

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Iniciarán juicio oral contra Roberto Sánchez por la presunta declaración de información falsa sobre aportes de campaña ante la ONPE durante los años 2018 y 2020. Recordemos que la Fiscalía solicita más de cinco años de prisión en su contra. En el caso también se... pic.twitter.com/8WOPoCjylW — Canal N (@canalN_) September 22, 2026

(Noticia en desarrollo...)