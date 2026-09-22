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Roberto Sánchez: PJ dispone instalación de juicio oral contra excandidato presidencial por presuntos falsos aportes en Juntos por el Perú

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso el inicio de la instalación del juicio oral contra el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, acusado de liderar presuntos falsos aportes en 2018 y 2020.

Roberto Sánchez Palomino.
Roberto Sánchez Palomino. Exitosa Noticias

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 22/09/2026

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El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso el inicio de la instalación del juicio oral contra el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, por el presunto delito de administración fraudulenta, en agravio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

A través de su Resolución N. 59 de fecha 21 de septiembre, el despacho dispuso que el expediente pase de "carácter urgente" al Décimo Juzgado Unipersonal de Lima para que programe el inicio de la audiencias

(Noticia en desarrollo...)

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