'Trump TV': Casa Blanca anuncia nueva plataforma digital en plena tensión con los medios

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Casa Blanca inauguró una nueva señal digital denominada 'Trump TV' . Esta plataforma oficial está diseñada exclusivamente para transmitir contenidos, discursos y declaraciones del presidente Donald Trump y su equipo gubernamental, con el propósito de difundir directamente las últimas e importantes noticias de la gestión a través de internet.

El lanzamiento de Trump TV coincide con la tensión ocurrida entre la Casa Blanca y varios medios. Debido a que el gobierno prohibió el ingreso de reporteros de CNN, MS NOW y Politico, distintos medios de comunicación del país han mostrado su rechazo ante esta medida.

La señal será ininterrumpida

Este reciente espacio agrupa diferentes videos institucionales actualizados en tiempo real, buscando destacar exclusivamente "los grandes momentos" de su mandato.

De acuerdo con las descripciones oficiales publicadas, esta plataforma digital sostiene sus emisiones durante las 24 horas de los siete días semanales, centrando su programación en Donald Trump.

Las transmisiones ininterrumpidas comenzaron a emitirse exactamente a las 19.00 horas del día lunes, según el horario local de Washington. El video inaugural exhibió un discurso de Donald Trump brindado el pasado 3 de julio en el monte Rushmore, conmemorando el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Además, con esta nuevo formato, buscan fortalecer su parrilla de programación diaria incorporando importantes contenidos de archivo. Las primeras emisiones mostraron momentos importantes de la investidura presidencial de Trump ocurrida en enero de 2025.

¿Es una respuesta ante la tensión con los medios?

Esta tensión empezó luego de que la Administración Trump prohibiera formalmente el acceso a los corresponsales de CNN, MS NOW y Politico.

Como medida de solidaridad y protesta directa ante el inédito veto, importantes cadenas televisivas como ABC, CBS, Fox News y NBC acordaron suspender su participación en la cobertura conjunta.

Este rechazo corporativo también involucró a los principales medios impresos del país norteamericano. Periódicos históricos como The Washington Post y The New York Times anunciaron que no distribuirán fotografías originadas en el pool de cobertura conjunta de la Casa Blanca.

Ante los masivos reclamos de los medios por estas restricciones, Donald Trump justificó el reciente veto y negó rotundamente que su gobierno ataque a la prensa libre.

"La Casa Blanca no está iniciando un ataque contra la Prensa Libre, algo que yo atesoro. Está iniciando un ataque contra las NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un Cáncer en nuestros amados Estados Unidos de América..." - mencionó el Presidente Donald J. Trump en su cuenta de 'X'.

"The White House is not instituting an assault on the Free Press, something which I cherish. It is instituting an assault on the FAKE NEWS, something that has grown like Cancer in our beloved United States of America..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/MVb0BHpGWZ — The White House (@WhiteHouse) September 21, 2026

El presidente argumentó que sus acciones combaten las 'fake news', por ello, la administración de Trump inauguró la mencionada señal digital que operada bajo el control del Poder Ejecutivo.