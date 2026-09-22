Keiko Fujimori participó en reunión del Escudo de las Américas con Trump: "El Perú entra con entusiasmo"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante su agenda oficial en la ciudad de Nueva York, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la reunión de la alianza multinacional Escudo de las Américas, encuentro que contó con la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio. En la cita de alto nivel, la jefa de Estado formalizó la incorporación del Perú a este bloque de cooperación internacional.

Cooperación internacional y combate a las organizaciones criminales

La inclusión del Perú en el Escudo de las Américas busca fortalecer los mecanismos de inteligencia y la respuesta operativa frente a las redes delictivas que actúan fuera de los márgenes nacionales. Durante la sesión de trabajo, se abordaron estrategias coordinadas para enfrentar los desafíos de seguridad ciudadana en el continente, así como la urgencia de tipificar a los grupos de crimen organizado bajo el estatus de organizaciones terroristas para facilitar el uso de herramientas legales más severas.

"Hemos hablado de nuestro país de los retos que estamos teniendo sobre el tema de seguridad y la importancia de declarar a las organizaciones criminales como lo que son, terroristas y hemos hablado también la importancia de la educación como una medida de largo plazo preventiva", indicó.

Asimismo, la representación peruana enfatizó que la estrategia contra la delincuencia debe combinar el uso de la fuerza pública con políticas sociales de prevención. La propuesta presentada ante los líderes continentales plantea que la inversión en educación y oportunidades resulta indispensable para cortar los flujos de reclutamiento de las bandas criminales, asegurando una solución integral a largo plazo frente a la violencia que afecta a las naciones miembros de la coalición.

Antecedentes históricos y determinación política frente al delito

Durante el desarrollo de la cumbre, la mandataria hizo hincapié en la experiencia acumulada por el Estado peruano en la neutralización de amenazas subversivas en décadas pasadas . Se subrayó que la naturaleza del crimen transnacional contemporáneo exige una adaptación rápida en la inteligencia militar y policial, dado que las agrupaciones delictivas actuales operan sin uniformes y vulneran continuamente las fronteras territoriales mediante el tráfico ilícito y la extorsión.

"Acabamos de terminar una reunión en el Escudo de las Américas y el Secretario Marco Rubio pidió que como era miembro nuevo en el escudo pues pudiera dar unas palabras con la presencia del presidente Trump, agradecí esa oportunidad. Comenté que el Perú entra con entusiasmo, pero sobre todo con determinación", señaló.

Finalmente, la jefa de Estado sostuvo que la lucha contra las mafias internacionales requiere mantener una firme decisión política alineada con los estándares de la alianza multilateral. La mandataria reiteró que el país pondrá a disposición sus capacidades institucionales y mantendrá una estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad de la región para garantizar la tranquilidad pública y desarticular las redes delictivas que operan en el territorio nacional.