Ministro de Trabajo afirma que Gobierno no retrocederá ante eventual negativa de facultades legislativas

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, aseguró que el Poder Ejecutivo mantendrá firme su posición oficial y sus objetivos de gestión ante una eventual negativa del Congreso de la República al pedido de delegación de facultades legislativas.

Respaldo a la posición del Gabinete y mecanismos constitucionales

La posición expresada por el sector Trabajo busca ratificar la cohesión del Consejo de Ministros frente al escenario político en el Parlamento. Desde el Ejecutivo se remarca que la delegación de facultades constituye un instrumento clave para agilizar la implementación de políticas públicas en materia económica y de seguridad, por lo que una postura adversa en el Pleno no significará el repliegue de las iniciativas gubernamentales.

"La Constitución es clarísima, no se ha modificado en ese sentido, cuando un proyecto de ley entra con carácter de urgencia al Parlamento(...) he sido miembro de la Junta de Portavoces se le da prioridad por sobre todo", señaló.

De este modo, la estrategia oficialista apunta a recurrir al trámite prioritario que la Carta Magna otorga a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo con carácter de urgencia. La invocación a este procedimiento busca asegurar que los proyectos normativos presentados de manera individual sigan un curso preferente en las comisiones ordinarias y en la agenda del Pleno, respaldados por la trayectoria parlamentaria del propio titular de Trabajo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro de Trabajo, Juan Sheput, aseguró que el Gobierno mantendrá su posición frente a una eventual negativa del Congreso al pedido de facultades legislativas. El titular del sector sostuvo que el Ejecutivo continuará impulsando sus medidas y... pic.twitter.com/v2whaKhWe6 — Exitosa Noticias (@exitosape) September 22, 2026

Vía de urgencia y relación entre el Ejecutivo y el Congreso

El planteamiento de presentar iniciativas de ley con carácter de urgencia constituye una alternativa constitucional para evitar la paralización de la agenda legislativa del Gobierno. Este procedimiento obliga al Parlamento a priorizar el debate de las propuestas enviadas por el Ejecutivo en la Junta de Portavoces y en las comisiones dictaminadoras, reduciendo los tiempos habituales de tramitación.

Asimismo, la postura del Gabinete busca enviar un mensaje de firmeza institucional ante el bloque parlamentario opositor, reafirmando que las prioridades del Estado continuarán su curso formal en el fuero legislativo. El Ejecutivo ratifica de esta forma que mantendrá la iniciativa legislativa en los temas centrales del país, utilizando las competencias asignadas por la Constitución para garantizar la gobernabilidad.

Finalmente, las declaraciones del titular del sector Trabajo reafirman el compromiso de la administración estatal de agotar las vías normativas para concretar sus metas de gestión. Ante el eventual rechazo de las facultades delegadas, el Gobierno confía en que el trámite preferencial de las iniciativas normativas permitirá debatir y aprobar las reformas indispensables para el desarrollo del país.