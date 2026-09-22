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Incidente aéreo

Yurimaguas: aeronave se despista tras falla en el de tren de aterrizaje

Una aeronave de Aeropalcazu se salió de la pista del aeropuerto de Yurimaguas durante un vuelo desde Tarapoto. El tren de aterrizaje derecho se replegó durante la maniobra.

Aeronave salió de pista durante aterrizaje.
Aeronave salió de pista durante aterrizaje. (Composición Exitosa)

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 22/09/2026

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Una aeronave de Aeropalcazu se salió de la pista este martes durante su llegada al aeropuerto de Yurimaguas, en Loreto. Este incidente ocurrió cuando el tren de aterrizaje derecho presentó una falla. El piloto y los tres pasajeros quedaron ilesos, según información del Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (MTC).

Aeronave presentó falla durante aterrizaje

El incidente ocurrió cerca de las 11:40 a. m., cuando la aeronave C-210, con matrícula OB-1557, realizaba el aterrizaje en el aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo. El avión cubría la ruta Tarapoto-Yurimaguas y pertenecía a Aeropalcazu, empresa responsable de la operación comercial aérea.

A bordo de la aeronave viajaban cuatro personas: el piloto y tres pasajeros. Según informó el MTC en un comunicado, ninguno resultó herido tras el incidente. Los pasajeros pertenecían a la empresa Prosegur y fueron trasladados posteriormente al Hospital de Yurimaguas de referencia para evaluación médica correspondiente según protocolo.

Tras el despiste, los tres pasajeros fueron llevados al Hospital de Yurimaguas para comprobar su estado de salud. Hasta la actualización de la información, no se habían reportado personas heridas. El traslado permitió realizar una evaluación médica después del incidente registrado durante el aterrizaje previsto.

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Pasajeros fueron evaluados tras despiste

La aeronave involucrada corresponde a una Cessna C-210 de matrícula OB-1557, perteneciente a Aeropalcazu. El vuelo había partido de Tarapoto con destino a Yurimaguas. La información disponible identifica la falla del tren de aterrizaje derecho como el hecho ocurrido durante el procedimiento, sin establecer causa.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), perteneciente al MTC, inició las acciones después del despiste. El objetivo es determinar qué provocó el repliegue del tren de aterrizaje y explicar las circunstancias que llevaron a la salida de la aeronave.

El caso ocurre después de que la misma matrícula, OB-1557, apareciera en reportes anteriores por problemas relacionados con el tren de aterrizaje. Sin embargo, esos hechos corresponden a otros años y no permiten establecer una relación con el incidente dado en Yurimaguas.

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La información difundida sobre el caso señala que el piloto y los tres pasajeros resultaron ilesos, mientras continúan las diligencias para establecer las causas. La evaluación médica de los pasajeros y la investigación de la CIAA integran las acciones posteriores al despiste registrado en Loreto.

El incidente de la aeronave en Yurimaguas dejó cuatro personas ilesas luego de que el tren de aterrizaje derecho se replegara durante la llegada desde Tarapoto. Los pasajeros fueron evaluados en un hospital y la CIAA investigará las causas del despiste ocurrido martes en Loreto.

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