¿Te obsesiona revisar el celular de tu pareja? Descubre AQUÍ su significado oculto, según la psicología

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Amenidades

Lo que parece una simple curiosidad al revisar el celular de tu pareja, podría revelar mucho sobre tu autoestima, tu pasado emocional y la verdadera dinámica de tu relación. Psicólogos explican el impacto oculto de este hábito que muchos normalizan.

¿Qué significa revisar el celular de tu pareja?

Revisar el celular de tu pareja es una práctica más común de lo que muchos admiten. Aunque a veces se justifica como una "verificación por seguridad" o una "prueba de amor", la psicología advierte que esta conducta no solo vulnera la privacidad de tu "media naranja", sino que tiene raíces más profundas y podría ser un síntoma de problemas emocionales no resueltos.

De acuerdo con estudios realizados por la American Psychological Association (APA), cuando una persona se siente insegura sobre su relación o tiene dudas sobre la fidelidad de su pareja, podría revisar el celular como una manera de encontrar "pruebas" que validen sus sospechas.

En ese sentido, la especialista Janice Kiecolt-Glaser explicó que este acto puede provocar una sensación de desconfianza y control que debilita el vínculo. "Lejos de fortalecer la relación, suele deteriorarla", indicó según 'El Tiempo'.

Esto se revelaría de tu personalidad

Según diversos estudios en psicología de las relaciones, esta necesidad constante de controlar o espiar puede estar asociada a:

Baja autoestima: Quienes dudan de su valor personal suelen proyectar sus inseguridades en la pareja.

Quienes dudan de su valor personal suelen proyectar sus inseguridades en la pareja. Experiencias pasadas de traición : Si hubo infidelidad antes (en esta o en otras relaciones), el miedo a que se repita se intensifica.

: Si hubo infidelidad antes (en esta o en otras relaciones), el miedo a que se repita se intensifica. Apego ansioso: Las personas con este estilo de apego tienden a temer el abandono y buscan pruebas constantes de fidelidad.

Las personas con este estilo de apego tienden a temer el abandono y buscan pruebas constantes de fidelidad. Necesidad de control: En algunos casos, revisar el celular es parte de un patrón de comportamiento posesivo o controlador. "Revisar el celular se convierte en una estrategia de control para apaciguar los temores internos y la ansiedad, aunque de forma temporal", señaló Kiecolt-Glaser.

Asimismo, el portal SELF cita al psicólogo Dr. Ernesto Lira de la Rosa, quien indica que esta práctica puede convertirse en un hábito compulsivo cuando hay experiencias traumáticas previas o inseguridades profundas.

También advierten que normalizar prácticas como leer mensajes privados o espiar la ubicación puede representar una forma de violencia psicológica y de invasión a la privacidad.

¿Qué hacer si no puedes evitarlo?

De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, "es importante expresar las dudas y temores de forma directa en lugar de recurrir a estrategias indirectas". Además, los especialistas aconsejan establecer límites claros y, si es necesario, acudir a un profesional para reconstruir la confianza en lugar de recurrir a conductas de control. Recuerda: ¡amar no es vigilar, es confiar!

La terapeuta de pareja Esther Perel argumenta que las relaciones exitosas se basan en una comunicación clara y en la disposición para resolver conflictos.

