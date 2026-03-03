Policías estarían involucrados en robo millonario contra empresario en Cusco

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El reciente robo millonario contra un empresario minero en el distrito de San Sebastián, Cusco, continúa generando impacto. El atraco, perpetrado por una banda de entre 10 y 12 delincuentes fuertemente armados, dejó como saldo el despojo de más de seis millones de soles en efectivo y 60 kilos de oro.

El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez, confirmó que las investigaciones apuntan a la posible participación de policías en actividad.

"Manejamos esa hipótesis también; oportunamente, cuando la investigación aterrice mejor, vamos a dar las declaraciones correspondientes. Y si están efectivos o policías involucrados, también vamos a informar al respecto. Acá no hay espíritu de cuerpo, la ley es igual para todos", declaró.

El asalto

El hecho ocurrió la noche del pasado martes 24 de febrero en la zona de Horacio Zevallos. La camioneta del empresario, con placa T7C-155, fue interceptada por dos vehículos de los delincuentes. Según la Policía, el empresario había retirado previamente S/ 3,9 millones y US$ 720 mil de una entidad bancaria, además de acopiar el oro que finalmente fue robado.

Los atacantes, provenientes de regiones como Puno, Puerto Maldonado e Ica, utilizaron armas de corto y largo alcance para ejecutar el atraco.

Tras el hecho, se activó un plan cerco que permitió la captura de tres presuntos integrantes de la banda: el dueño de una de las camionetas usadas en el asalto, su pareja y una tercera persona. Todos fueron detenidos en un hotel donde, según las pesquisas, se habría planificado el robo. La Policía asegura tener identificados a otros miembros de la organización criminal.

Hipótesis sobre el origen del dinero

Hasta el momento, el empresario víctima del robo no ha presentado la denuncia formal, lo que alimenta la hipótesis de que el dinero y el oro sustraídos podrían provenir de minería ilegal. Esta línea de investigación refuerza la complejidad del caso y la necesidad de esclarecer tanto la procedencia de los bienes como la participación de agentes del orden.

El general Velásquez garantizó que la investigación será exhaustiva y transparente. "Si caen policías, la ley es igual para todos", reiteró, subrayando que no habrá encubrimiento en caso de confirmarse la participación de efectivos en actividad.

El caso abre un nuevo frente de preocupación: la posible implicación de policías en actividad. Con tres detenidos y la hipótesis de minería ilegal detrás del dinero y el oro sustraídos, el caso se convierte en uno de los más delicados de los últimos años en la región, poniendo a prueba la capacidad de la Policía para investigar con transparencia y sancionar a los responsables.