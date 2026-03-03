Crimen en La Libertad: Sicarios liquidan a balazos a un hombre dentro de restaurante

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Momentos de pánico se vivieron en las inmediaciones de un resturante en Chepén, en la región La Libertad, luego de que un sujeto con arma de fuego irrumpe el lugar y acabe con la vida de un hombre a balazos.

Crimen en restaurante de Chepén

La ola de criminalidad continúa golpeando y cobrando nuevas víctimas en el país, esta vez en la ciudad liberteña de Chepén un violento ataque armado dejó como saldo un hombre fallecido ante la atónita mirada de clientes y trabajadores de un establecimiento culinario.

Hay que mencionar que, el hecho de sangre ocurrió en pleno horario de atención. De acuerdo a información manejada por la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron dos sicarios quienes se apersonaron al restaurante ocultando su identidad con cascos de motocicleta.

Cabe señalar que, todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local las que se observa el preciso instante en el que los hampones ingresan y sin mediar palabra abrieron fuego a quemarropa contra la víctima.

De acuerdo a información de América Noticias los delincuentes realizaron al menos 14 disparos, de los cuales la mayoría impactó contra el comensal. El ruido de los balazos ocasionó que el resto de los presentes busquen de manera rauda algún refugio para evitar ser alcanzados por estos proyectiles.

Pánico en las inmediaciones del restaurante

Tras los disparos efectuados, las personas atinaron por tirarse al suelo mientras que otras buscaba otro lugar para salvaguardar sus vidas. En tanto, quien acompañaba a la víctima procedió a cubrirse los ojos y mantenerse quieta frente a la ferocidad del ataque armado.

Las autoridades se apersonaron hasta el lugar de los hechos y confirmaron el deceso de la víctima cuya identidad aún es desconocida. Además, ahí recolectaron los 11 casquillos de bala para dar inicio a las investigaciones de acuerdo a la ley.

Además, las agentes de la PNP revisaron minuciosamente las cámaras de videovigilancia internas y externas para poder identificar la ruta de escape de los facinerosos. El móvil aún es materia de investigación, pero no se descarta que pueda ser un caso de sicariato.

Como vemos, en la ciudad de Chepén, en la región La Libertad, se suscitó un violento ataque armado, en las inmediaciones de un restaurante, que acabó con la vida de un hombre. Los efectivos policiales se encuentra trabajando para poder encontrar a los responsables del hecho y conocer cuál el móvil de este crimen.