Si tú y tu pareja se toman fotos así, ¡alerta! La psicología revela que habría problemas serios

Aunque parezcan una pareja feliz en redes, ciertos gestos al posar juntos pueden revelar todo lo contrario. Expertos en lenguaje corporal explican qué señales en las fotos indican problemas ocultos o incluso rupturas inminentes.

Estas poses en foto podría revelar problemas

Según diversos expertos en psicología de pareja, ciertos gestos, poses y distancias en una imagen pueden reflejar tensiones, desconexión emocional o incluso conflictos graves que no se ven a simple vista. ¡No todo lo que se muestra en redes es lo que parece!

La revista Elite Daily entrevistó a Gary Brown, experto en lenguaje corporal, sobre esta tendencia de los enamorados de ventilar su amor en toda oportunidad para aparentar ser los más felices junstos como unos "tortolitos". Según el especialista, una pose que podría ser señal de alerta de que algo no va bien en tu relación es la siguiente.

Separación entre las cabezas o brazos de tu pareja: puede indicar que cada integrante procura resguardar su espacio personal.

"Puedes deducir que una pareja está bien cuando se abrazan en varias fotos seguidas e incluso se miran a menudo a los ojos cuando alguien los retrata. Si en una aparecen así, pero en la siguiente cada uno va por su lado, puede ser mala señal", explicó Brown.

Señales de conflictos en tu relación

El experto detalla que muchos gestos que delatan conflictos en una pareja en una foto, son inconscientes. Otras señales claras son:

Distancia corporal notoria: Si en la mayoría de sus fotos aparecen separados o apenas se tocan, esto podría reflejar falta de intimidad o incomodidad emocional. Las parejas conectadas suelen buscar cercanía física, incluso sin darse cuenta.

De acuerdo con el especialista en lenguaje corporal, Gary Brown, en las fotos posadas todo es amor y romanticismos, mientras que en las casuales se puede observar el distanciamiento, la dominación o la apatía.

De esta manera, Aunque una foto puede parecer solo una imagen bonita para redes sociales, el lenguaje corporal no miente. Expertos en psicología revelan poses que podrían significar conflictos en una pareja.