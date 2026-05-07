Oleajes anómalos: A 22 ascienden los puertos y caletas cerrados por este fenómeno que persistirá hasta el 11de mayo

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que hasta la tarde de hoy, jueves 7 de abril, 22 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano.

Como se recuerda, de acuerdo con el Aviso Especial N.º 18-26 de la DHN, este fenómeno estará presente la costa del país hasta el lunes 11 de mayo. En ese sentido, te mencionamos su pronóstico y zonas restringidas en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso.

¿Qué puertos permanecen cerrados?

De acuerdo con lo mencionado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 104 puertos abiertos y 22 cerrados, de los cuales, seis son del litoral norte y ocho en la zona centro y sur, los cuales se detallan a continuación:

Puertos cerrados en el litoral centro : Muelle Carga Líquida Petroperú, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos, Muelle Híbrido MU2, Terminal Multiboyas Salaverry y Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B).

: Muelle Carga Líquida Petroperú, Terminal Multiboyas Punta Arenas, Terminal Multiboyas Negritos, Muelle Híbrido MU2, Terminal Multiboyas Salaverry y Puerto Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B). Puertos cerrados en el litoral centro : Caleta Nazca, Puerto San Nicolás, Puerto San Juan, las caletas , Sagua, Tanaka, Chala y Puerto Viejo.

: Caleta Nazca, Puerto San Nicolás, Puerto San Juan, las caletas , Sagua, Tanaka, Chala y Puerto Viejo. Puertos cerrados en el litoral sur: Muelle ENAPU, Muelle SPCC (Patio Puerto), Muelle Engie, Caleta Morro Sama, Caleta Vila Vila, Muelle Fiscal Ilo, Desembarcadero Pesquero Artesanal Ilo y Punta Picata.

🌊22 puertos se encuentran cerrados en todo el litoral, según informó la @MGP_DICAPI , ante la ocurrencia de #Oleaje de moderada a fuerte intensidad. De acuerdo a la @DHN_peru, este fenómeno se presentaría hasta el 11 de mayo. pic.twitter.com/rJWrSFUo8i — COEN - INDECI (@COENPeru) May 7, 2026

Es importante recordar que, según lo estimado por la Dirección de Hidrografía y Navegación, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas señaladas en el citado aviso especial

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El COEN comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general mientras duran los oleajes anómalos.