Terror en el Rímac: Delincuentes protagonizan accidente durante persecución policial tras robar combi

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una dupla de delincuentes que intentó robar una combi de transporte público terminó protagonizando un terrible accidente a la altura del puente Acho, en el distrito del Rímac. El vehículo terminó completamente destrozado y los asaltantes lograron huir, pero luego uno fue capturado. La Policía ya inició las investigaciones para dar con el paradero de su cómplice.

Delincuentes protagonizan accidente tras robar combi

Según información de primera mano, todo empezó cuando los delincuentes se subieron a la combi, que cubre la ruta Santa Clara-Caquetá, haciéndose pasar como pasajeros en el puente Huánuco. La propietaria del vehículo, que se desempeñaba como cobradora, indicó que ambos tenían armas de fuego y fueron violentos.

La víctima indicó que los ladrones golpearon a su pareja y a ella, y la arrojaron del vehículo en movimiento. Además, reveló que se opuso al robo de su vehículo en un primer instante, ya que lo compró haciendo varios préstamos en diversos bancos, y aún le faltan dos años para terminar de pagarlo.

Tras el robo, dieron aviso a la Policía y empezó la persecución. Cerca de la curva que da acceso a la avenida 9 de Octubre, en San Juan de Lurigancho, los delincuentes pierden el control del vehículo debido a la excesiva velocidad, dan vueltas de campana y terminan chocándose contra una combi de color rojo que llevaba a una familia completa, quienes milagrosamente resultaron ilesos.

Los asaltantes, visiblemente heridos, lograron escapar de la escena del accidente, pero uno de ellos fue capturado minutos después y puesto a disposición de las autoridades. Mientras tanto, su cómplice sí logró escapar y se espera que en las próximas horas pueda ser ubicado.

🔴🔵 Rímac: Delincuentes protagonizan trágico accidente de tránsito durante persecución policial



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Otras noticias de la madrugada

En VMT, un adulto mayor falleció hace unas horas tras ser atropellado por una miniván en la avenida Lima. Su familia denunció que el accidente se originó debido a que la mencionada vía se ha convertido en un paradero informal de buses y combis piratas, lo que obstaculiza el paso normal de los peatones.

En declaraciones para Exitosa, la hija de la víctima aseguró que la avenida Lima se ha convertido en un peligro, debido a que buses y combis la utilizan como estacionamiento, quitando visibilidad a los transeúntes. Además, explicó que han intentado advertir sobre la problemática a las autoridades, pero no son escuchados.

Es así que, la Policía continúa con las diligencias para identificar y capturar al segundo implicado, mientras la unidad quedó inservible tras el impacto. El caso ha generado preocupación entre transportistas, quienes exigen mayor seguridad ante el aumento de asaltos en rutas de transporte público en Lima.