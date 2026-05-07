Comas: Reconocida TIKTOKER lucha por su vida tras quedar en coma luego de ser embestida por una camioneta

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La comunidad digital se encuentra en conmoción, luego de que la popular tiktoker Danniley Escalona Silva, mejor conocida como "Chamita Nany" se encuentre en estado crítico, luego de sufrir un terrible accidente de tránsito en el distrito de Comas. La joven de nacionalidad venezolana fue impactada por una camioneta mientras se desplazaba en una motocicleta junto a su pareja.

Tragedia tras una transmisión en vivo

La noche del accidente, la joven había finalizado su jornada de trabajo en redes sociales. Con la intención de salir a comprar alimentos, Danniley y su enamorado fueron embestidos violentamente por un vehículo conducido por un vecino, quien fue identificado como Luis Alberto Tantaruna Cuenca.

Este impacto lanzó a la joven tiktoker a una distancia considerable, provocándole lesiones internas de extrema gravedad que hoy la mantienen en coma. Hasta el momento, la extranjera se encuentra internada en el Hospital Sergio Bernales de Collique, donde los médicos intentan estabilizar sus pulmones que terminaron perforados.

Según la madre de la víctima, el responsable del choque, Luis Alberto Tantaruna, no ha asumido su responsabilidad frente a los costosos gastos médicos que requiere la joven para sobrevivir, quien tiene una situación de salud muy preocupante.

La influencer presenta múltiples fracturas en la mandíbula, cadera y columna. Además, el derrame cerebral y las constantes convulsiones han impedido que los especialistas puedan someterla a las intervenciones quirúrgicas que necesita urgentemente.

La falta de seguro salud complica aún más la atención de la creadora de contenido, pues al no contar con SIS, la deuda hospitalaria crece diariamente superando ya los miles de soles que la familia no posee.

Según explicó la madre en Latina, el SOAT del vehículo implicado presentaría trabas administrativas para cubrir los daños a terceros. Esta situación ha dejado a los parientes de la víctima en la total desprotección legal mientras exigen justicia a la comisaría de la zona.

Justicia para la influencer

La comunidad de seguidores de Chamita Nany iniciaron campañas de recaudación a través de plataformas digitales, con el fin de pagar las medicinas e insumos básicos. Los seguidores se solidarizaron con Danniley, exigiendo que las autoridades actúen para esclarecer este caso y se haga justicia.

Mientras tanto, la madre de la víctima permanece en las afueras del hospital, esperando que un milagro le devuelva la conciencia a su hija, quien fue inducida al coma. Por ahora, el futuro de la joven es incierto por la severidad del daño neurológico causado por el choque, por lo que es vital que la justicia peruana agilice la investigación del caso.