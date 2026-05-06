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Familia exige justicia

Mujer que atropelló a vigilante lloró ante Juzgado previo a ser puesta en libertad

Maricsa Polet Alfaro estuvo detenida 48 horas luego de atropellar a un vigilante y dejarlo en estado crítico. Familia del agraviado exige justicia.

Conductora que atropelló a vigilante en Trujillo lloró ante Juzgado.
Conductora que atropelló a vigilante en Trujillo lloró ante Juzgado. composición Exitosa

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/05/2026

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Maricsa Polet Alfaro, mujer responsable de atropellar a vigilante en la urbanización El Golf, en Trujillo, fue puesta en libertad luego de ponerse a llorar ante el Juzgado a cargo del caso. Entre sollozos indicó que se haría responsable de la persona a la que impactó con su vehículo. 

"Señor magistrado y a todos los presentes, quiero que sepan que yo realmente me comprometo a lo que determine y no voy a descansar hasta que la persona agraviada se encuentre totalmente bien porque me considero una ciudadana trabajadora y lo he demostrado. Quiero que les quede claro que desde el primer momento estoy haciéndome responsable y así me quiero mantener", expresó con la voz quebrada. 

Seguidamente, fue puesta en libertad por orden del Poder Judicial y tras pasar las 48 horas de detención policial en flagrancia. La decisión fue tomada por el primer juez de investigación preparatoria transitoria.

Familia de vigilante se pronuncia

En declaraciones para Exitosa, Rosmery Martínez, hermana del vigilante atropellado en Trujillo, señaló que la familia exige justicia tras la liberación de la conductora implicada y expresó su indignación por lo ocurrido. 

"Esperábamos que se haga justicia por mi hermano. Los fiscales han hecho un juramento a la corrupción, a la delincuencia (...) Los gastos estamos cubriendo nosotros, los familiares y su pareja", reveló la hermana del agraviado, contradiciendo a lo expresado por Polet Alfaro ante el Juzgado. 

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Conductora estaba en estado de ebriedad

El pasado domingo 3 de mayo, las cámaras de vigilancia captaron el atropello al vigilante Juan Martínez Torres, de 54 años, quien se encontraba trabajando sentado en la intersección de Los Tallanes con Las Capullanas. Según las imágenes se ve que la conductora no frena y aplasta a Martínez contra las paredes de una de las viviendas del lugar. El vigilante quedó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al hospital Belén de Trujillo, donde permanece internado con diagnóstico de policontusiones y pronóstico reservado.

La conductora fue detenida en flagrancia y sometida a un examen etílico, en el cual se identificó que tenía 1.84% de alcohol en su sangre. Además, de no contar con un brevete vigente desde el 2022.

"Nos enteramos porque no presentó el brevete en el parte policial. No ha presentado porque no le convenía presentar porque su brevete estuvo vencido hace cuatro años", expresó al respecto Rosmery Martínez. 

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Maricsa Polet Alfaro se encuentra en libertad tras haber protagonizado una escena de llanto ante el Juzgado. La familia de Juan Martínez, vigilante atropellado pide justicia y que la responsable cubra los gastos hospitalarios. 

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