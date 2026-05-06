Choque en el Metropolitano: ATU revela que heridos en accidente fueron dados de alta y dos siguen en observación

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la tarde de este martes 5 de mayo, un bus del Metropolitano protagonizó un violento choque contra la baranda de seguridad del carril exclusivo en la Vía Expresa. Lamentablemente, el impacto dejó a 18 personas heridas, especialmente al conductor de la unidad que estuvo varios minutos atrapados.

Heridos fueron dados de alta

Por suerte, en menos de 24 horas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao dio a conocer que un total de 16 afectados ya fueron dados de alta. Además, otros dos se mantienen en observación médica debido a que sus contusiones requieren un mayor cuidado.

Mediante un comunicado, la ATU indicó que se ha dado el seguimiento necesario a todos los involucrados en este incidente el cual ocasionó el colapso total en la estación Javier Prado del Metropolitano.

#ATUInforma

1/4: En relación con el accidente ocurrido el día de ayer a la altura de la estación Andrés Reyes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa que continúa el seguimiento a la atención de las personas afectadas. pic.twitter.com/fVVfiYCkjE — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 6, 2026

"La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa que continúa el seguimiento a la atención de las personas afectadas. Como parte de esta actualización, se informa que solo 2 personas permanecen en observación, mientras que todas las demás han sido dadas de alta", indicaron.

A su vez, luego del impacto, la estructura de la vía exclusiva ya fue recuperada en su totalidad para garantizar la operatividad de los buses de este sistema de transporte masivo.

"Asimismo, se informa que la infraestructura de la estación que resultó dañada a consecuencia del accidente ya ha sido restaurada al 100%, garantizando las condiciones óptimas para la circulación de los buses", añadieron.

Iniciaron investigación para determinar las causas

Es importante precisar que luego del incidente a la altura de la Estación Andrés Reyes, la Autoridad de Transporte Urbano inició las investigaciones de rigor para dar con las causas del accidente. De momento no se baraja una versión por parte de las autoridades, aunque no se descarta un exceso de velocidad o imprudencia del conductor.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Norman Risco Valera, chofer del Metropolitano, fue trasladado de emergencia a una clínica local tras protagonizar el aparatoso accidente registrado en la estación Andrés Reyes.



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Es importante precisar que esta no es la primera vez que se da un evento similar ya que meses atrás una unidad también impactó contra la base del puente de la avenida México dejando decenas de afectados.

"La ATU reafirma su compromiso con la seguridad de los usuarios y continuará monitoreando la situación, en coordinación las autoridades competentes. La ATU continuará informando por sus canales oficiales", finalizó.

En resumen, ATU reveló que casi todos los heridos que dejó el choque de un bus del Metropolitano en la estación Andrés Reyes ya fueron dados de alta, salvo por dos personas que aún siguen en observación.