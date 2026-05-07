Elecciones Regionales y Municipales 2026: Reniec remite padrón electoral de más de 26 millones de electores al JNE

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la convocatoria de las elecciones regiones y municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) confirmó este jueves 7 de mayo, la entrega del padrón electoral al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El acto que se enmarca en el artículo 201 de la Ley Orgánica de Elecciones, menciona que el listado de votantes está conformado por 26 353 329 electores, de los cuales 13 235 796 son mujeres (50.22 %) y 13 117 533 son hombres (49.78 %).

Más de dos millones de ciudadanos podrían sufragar por primera vez

Luego de haberse publicado el padrón inicial hasta el pasado 26 de abril y cumplir con el procedimiento de su entrega, la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin señaló que aproximadamente 2.3 millones de ciudadanos estarán hábiles para sufragar, debido a que alcanzarán la mayoría de edad hasta un día de los comicios.

Electores para el domingo 4 de octubre.

De acuerdo con el portal estadístico del Reniec, Lima concentra la mayor cantidad de electores del Perú con más de 9 millones de ciudadanos habilitados para votar. Le siguen Piura, La Libertad, Cajamarca y Arequipa entre las regiones con mayor número de electores. En tanto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco figuran entre las jurisdicciones con menor cantidad de ciudadanos en el padrón electoral.

Tras recibir el padrón electoral por parte del Reneniec, el JNE tendrá que aprobar el mismo, teniendo como fecha límite, el próximo 6 de junio , según lo establecido en el cronograma electoral, aprobado en diciembre del 2025.

Otras fechas destacadas del cronograma electoral

De acuerdo con el cronograma electoral establecido, se destacan otros hitos en el marco de la jornada electoral que definirá la elección de las autoridades para los próximo cuatro años. En ese sentido, se mencionan las siguientes fechas claves:

Los días 17 y 24 de mayo se llevarán a cabo las elecciones primarias en los partidos políticos que participarán en los comicios del próximo 4 de octubre. Además, el 16 del mismo mes se cierra el Registro de Organizaciones Políticas y los partidos deberán presentar oficialmente a sus candidatos políticos.

El sorteo de miembros de mesa será el 26 de julio, el 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de candidatos admitidos y para formular el retiro de listas y renuncias. El 20 de agosto, es la fecha límite para que se resuelvan las tachas y exclusiones en primera instancia.

Finalmente, hasta el 4 de septiembre es la fecha para resolver las apelaciones de las tachas y exclusiones, el 5 de septiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas y hasta el 3 de octubre es la fecha para que los candidatos se excluyan por situación jurídica.