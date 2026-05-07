Mininter incluye en el Programa de Recompensas a presunto feminicida de Surquillo

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio del Interior (Mininter) incluyó en el Programa de Recompensas a Luis André Flores Julca, de 32 años, quien cuenta con una orden de captura por ser el presunto autor del feminicidio de su expareja Yajaira Yanet Sigueñas Urbano. El grave hecho ocurrió en un inmueble en el distrito de Surquillo.

La recompensa

La Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri) acordó ofrecer una recompensa de S/50.000 al ciudadano que brinde información relevante, oportuna y veraz sobre el paradero del presunto feminicida, a fin de que sea capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por su parte, el ministro del Interior, José Zapata, reafirmó su compromiso de combatir toda forma de violencia contra la mujer y garantizar que los responsables de estos crímenes sean ubicados, capturados y puestos a disposición de la justicia.

¿Cómo denunciarlo?

Cualquier ciudadano puede alertar sobre alguna pista que tenga sobre Luis André Flores u otro prófugo de la justicia, incluidos los que figuran en la lista de los más buscados, denunciándolos de manera anónima, gratuita y confidencial, llamando al número 0800 40 007.

Cosmiatra falleció tras más de 20 días de lucha

Luego del ataque por parte de su expareja, la joven Yajaira Yanet Sigueñas registró más del 70% del cuerpo con quemaduras de tercer grado. Tras 23 días luchando por su vida en el Hospital Arzobispo Loayza, falleció.

En declaraciones para Exitosa, el tío de la víctima, José Luis Urbano, recalcó que toda su familia no descansará hasta dar con el paradero del responsable identificado como Luis Flores Julca.

"No vamos a descansar hasta que ese pata caiga y esté preso toda su vida porque ha matado a mi sobrina. Con eso la familia dejará un poco de sentir dolor, aunque no va a revivir a mi sobrina al menos sabremos que estará preso y no le hará daño a otra persona", indicó.

Agregó que la orden de captura contra Luis Flores Julca demoró más de la cuenta en salir dándole oportunidad en poder escapar hacia Argentina.

"Por temas de que a veces la justicia se demora, ese delincuente ha salido del país. Si el día que sucedió el ataque a mi sobrina, al día siguiente salía la orden de captura, ese sujeto no hubiese salido del país. Lamentablemente, la justicia demora", añadió.

Si conoce algún dato o información que pueda dar con el paradero de Luis Flores Julca, no dude en comunicarse con las autoridades, quienes están ofreciendo una recompensa de S/50.000.