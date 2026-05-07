¿Cuál es el método de compra de las entradas para el Mundial 2026? Presidente de la FIFA promete combo de snacks para las personas que compren boleto

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La fiebre por el Mundial 2026 viene ganando fuerza con el paso de las semanas, por esta razón muchos de los hinchas del deporte están expectantes por los precios que tendrán las entradas para presenciar en vivo los partidos que tienen como objetivo encontrar al país con la mejor selección de fútbol que sea el campeón del mundo. En unas recientes declaraciones del presidente de la FIFA, prometió un combo de snacks para las personas que compren un boleto para la final.

¿Cuál es el proceso para comprar entradas para el Mundial 2026?

Por medio de la página web, los usuarios interesados podrán comprar los tickets, registrándose en FIFA.com/tickets

Una vez en el portal, se debe iniciar realizando 4 pasos de gran relevancia.

Entrar a la web oficial de la FIFA e ir a la sección de Entradas o Tickets del Mundial 2026. Hacer clic en Iniciar sesión / Registrarse y crear una cuenta con nombre, correo, país, fecha de nacimiento e idioma. Verificar el correo por medio del enlace de confirmación de la organización Completar el perfil de aficionado, indicando la selección favorita y aceptando recibir comunicaciones sobre fases de venta.

🏆🎟️🇺🇸 Gianni Infantino, sobre las críticas por los ALTOS PRECIOS DE LAS ENTRADAS en la Copa del Mundo:



"No se puede ir a ver en Estados Uniods un partido universitario, ni siquiera hablando de un partido profesional de primer nivel, por MENOS DE 300 DÓLARES. Y ESTO ES LA COPA... pic.twitter.com/rbevqvUaYI — TERADEPORTES (@Teradeportes) May 7, 2026

Declaraciones del presidente de la FIFA

La mayor autoridad de la FIFA Gianni Infantino, se pronunció sobre los precios que tendrán los boletos para este acontecimiento deportivo que ocurre cada 4 años. Principalmente comentó sobre los precios que costarían los tickets para la final, un aproximado de 2 millones de dólares.

"Muchos reclaman que las entradas de la Copa del Mundo son muy caras, pero aún así terminan siendo puestas en reventa, a precios mucho mayores que los nuestros", se justificó el presidente de la FIFA.

Por medio de esta mirada, el representante dijo que dicho evento correspondería uno de los más desarrollados en el mundo, lo que hace que se manejen estas tarifas elevadas tengan una justificación sustentada.

Como parte de su discurso, hizo énfasis en la posibilidad de que revendedores puedan comprar tickets y venderlos a un precio mayor.

"Y si alguien compra una entrada para la final por DOS MILLONES DE DÓLARES, yo personalmente LE LLEVARÉ UN HOT-DOG Y UNA COCA para asegurarme de que tenga una gran experiencia.", afirmó.

Finalmente, su comentario sobre el Mundial 2026 en tono de juego hizo que los usuarios en redes tengan todo tipo de reacciones por conocer la medida que tomaría el presidente de la FIFA a aquellos que adquieran un boleto para la final del evento.