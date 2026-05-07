Gobernadores regionales piden a candidatos asegurar continuidad de obras: "Se trata de resolver los problemas del país"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar de la polémica generada a raíz de las irregularidades ocurridas en la primera vuelta de las elecciones generales y la demora en la proclamación de sus resultados, es casi un hecho que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en la segunda vuelta de los comicios buscando llegar a Palacio de Gobierno.

ANGR exige asegurar continuidad de obras

Y sabiendo de que varias obras al interior del país no serán culminadas por este gobierno de transición que encabeza José María Balcázar, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha solicitado a ambos postulantes comprometerse a la continuidad de los trabajos por el bienestar del país.

En entrevista con Canal N, el titular del organismo, Luis Neyra León, pidió que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez firmen un compromiso el cual deje por sentado que sus respectivos gobiernos aseguren la entrega de recursos económicos para que todos los proyectos en desarrollo continúen de acuerdo a lo establecido. Incluso, pidió que dejen de lado sus tendencias políticas y piensen en el bienestar del Perú.

"Sabemos que muchos de estos proyectos no se van a culminar con este Gobierno. Por eso estamos proponiendo a los candidatos que pasen a segunda vuelta que firmen un compromiso para asegurar su continuidad. No se trata de izquierda o derecha, se trata de resolver los problemas del país", indicó.

Gobiernos regionales buscan garantizar continuidad de obras.

Piden crear el Consejo de Estado Regional

Uno de los pedidos que contempla este documento es la conformación de un Consejo de Estado Regional en el cual se de a conocer periódicamente el estado de las obras en diferentes partes del territorio y su avance.

Según precisó, la propuesta ya se encuentra en manos del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, para su evaluación. La idea es que los cambios de gobierno que puedan darse en un futuro no afecten el desarrollo de los trabajos. Finalmente, insistió en que el próximo presidente de la República debe asumir una agenda clara respecto a este tema.

"Esta propuesta ya ha sido llevada al Consejo de Ministros. La idea es consolidar una cartera de proyectos que proviene de compromisos asumidos en gestiones anteriores, para asegurar que se cumplan más allá de los cambios de gobierno", añadió.

En resumen, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Luis Neyra León pidió a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a comprometerse en la continuidad de las obras que se vienen realizando en todo el país.