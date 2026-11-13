León XIV y su mensaje a los docentes en Chiclayo: "Su trabajo es una alta expresión de caridad intelectual"

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

En el marco de su visita a la región Lambayeque, el papa León XIV sostuvo un multitudinario y reflexivo encuentro en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), donde dirigió un mensaje especial al cuerpo docente y profundizó en los dilemas éticos que plantea el avance tecnológico contemporáneo frente a la dignidad humana.

La labor docente como una alta expresión de caridad intelectual

Al dirigirse de manera directa a los profesores, investigadores y autoridades académicas, el Santo Padre destacó que la misión educativa trasciende la mera instrucción técnica para convertirse en un pilar fundamental de servicio a la sociedad.

En esa línea, instó a los maestros a ejercer su labor con coherencia, valentía y un profundo compromiso con la verdad y la justicia.

"Queridos profesores y autoridades académicas: descubran, con estupor y pasión, que su trabajo es una alta expresión de caridad intelectual. Mientras acompañan a estos jóvenes en clases y en sus investigaciones, denle a cada uno un testimonio coherente de vida: sean pensadores libres, para quienes la verdad antecede a la opinión, y la justicia, al interés".

Papa León XIV en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo: Queridos profesores y autoridades académicas. Descubran con estupor y pasión que su trabajo es una alta expresión de caridad intelectual mientras acompañan a estos jóvenes (...) denle a cada uno un testimonio... pic.twitter.com/9bl7niAdff — Canal N (@canalN_) November 14, 2026

El progreso científico frente a las brechas sociales

Abordando los puntos neurálgicos del pensamiento contemporáneo, el Pontífice cuestionó los riesgos del desarrollo científico desvinculado de la ética.

Señaló que las corrientes transhumanistas y tecnológicas no deben desnaturalizarse convirtiéndose en privilegios comerciales para sectores elitistas, mientras millones de personas en el mundo continúan padeciendo condiciones de pobreza extrema y marginación.

"Precisamente porque el progreso de la ciencia es un óptimo fruto de la inteligencia humana, no se confunde con el privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión".

La ilusión de la optimización artificial y el valor del límite humano

Asimismo, el obispo de Roma advirtió sobre la comercialización de ideologías que prometen erradicar todo sufrimiento mediante la cibernética y la biotecnología. Frente a este espejismo, recordó que la condición limitada del ser humano no constituye un error de diseño, sino el auténtico cimiento de su grandeza espiritual.

"Se nos vende así la ilusión de seres humanos optimizados con la cibernética y la biotecnología. Frente a este espejismo, la antropología cristiana recuerda que el límite no es un defecto de fábrica, sino la condición de la grandeza humana".

Papa León XIV en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo: Hoy se multiplican las promesas del transhumanismo y del posthumanismo. Son corrientes ideológicas, según las cuales, antes o después, la tecnología eliminará toda enfermedad o dolor, así como el envejecimiento... pic.twitter.com/X8EUjOgjgt — Canal N (@canalN_) November 13, 2026

Asimismo el líder católico alertó que el afán de autosuficiencia tecnológica aísla al individuo en el egoísmo. Por el contrario, asumir la propia fragilidad permite desarrollar una mirada más atenta, solidaria y comprometida con las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.

"El mito de la autosuficiencia nos encierra en el egoísmo que nos lleva a descartar al débil. El reconocimiento de nuestra fragilidad nos hace estar atentos a las necesidades de todos".

El mensaje del papa León XIV en Chiclayo unió la vocación pedagógica de los maestros con una rigurosa crítica ética al desarrollo tecnológico deshumanizador, recordando que tanto la ciencia como la enseñanza deben estar siempre al servicio del desarrollo integral y del bien común.