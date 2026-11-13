León XIV en Chiclayo: el día que el papa enfrentó a falsos sacerdotes en Etén

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

La intensa labor pastoral que Robert Francis Prevost desempeñó durante años en el norte peruano no estuvo exenta de momentos de alta tensión en defensa de la doctrina católica.

En el marco de su llegada este viernes a Chiclayo, uno de los episodios más recordados en la provincia ocurrió la mañana del 23 de julio de 2018 en la capilla del Divino Niño del Milagro, ubicada en la Ciudad Eucarística de Eten, lugar donde hace más de 376 años se registró el único milagro eucarístico reconocido en el país.

Aquel día, el entonces obispo de Chiclayo se apersonó al templo acompañado por el vicepresidente de la Hermandad del Niño del Milagro, Roberto Neciosup Salazar, y cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El objetivo era verificar una situación anómala: una misa y ceremonias litúrgicas oficiadas por personas ajenas a la institución eclesiástica que se hacían pasar por sacerdotes sin la debida autorización.

Puertas cerradas, insultos y la firmeza del hoy Pontífice

Al llegar al recinto sagrado, la comitiva episcopal encontró resistencia inmediata. Las puertas de la capilla fueron cerradas en el rostro del entonces obispo y se le negó cualquier posibilidad de diálogo. Pese a la hostilidad, Prevost intentó mediar y ofreció regularizar la situación de los supuestos religiosos; sin embargo, la respuesta desde el interior fue tajante.

La situación escaló rápidamente cuando los asistentes que participaban en la celebración no autorizada comenzaron a proferir insultos y palabras subidas de tono contra la autoridad eclesiástica.

A pesar de las agresiones verbales y el clima caldeado, el hoy Sumo Pontífice mantuvo la calma en todo momento. Ante la imposibilidad de entablar un canal de comunicación y para evitar una confrontación mayor, Prevost optó por retirarse, dejando constancia formal del incidente mediante un acta levantada por la Policía Nacional.

El trasfondo: la defensa del santuario y el sueño pendiente

Este enfrentamiento no constituyó un hecho aislado, sino parte de un conflicto más amplio por el control y la preservación del espacio donde se venera al Divino Niño del Milagro, el cual, según denuncias locales, había sido ocupado por personas sin vínculo directo con la Iglesia Católica con presuntos fines comerciales.

Durante años, Prevost bregó incansablemente por consolidar el proyecto de construcción de un santuario oficial para los peregrinos, llegando a gestionar miles de firmas de respaldo e incluso a presentar una maqueta en 3D ante el papa Francisco.

Hoy, en el marco de su apoteósico retorno a Chiclayo como el papa León XIV, este episodio ocurrido en Eten adquiere un profundo valor simbólico. Refleja la férrea determinación con la que el pastor defendió el patrimonio espiritual de su diócesis frente a la informalidad y el lucro, consolidando un legado que hoy sus fieles recuerdan con orgullo en el norte peruano.