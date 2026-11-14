Papa León XIV en Perú: santo padre lamenta el aumento de la violencia y el sufrimiento en el mundo

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

El papa León XIV mostró su preocupación por el aumento de la violencia y el sufrimiento en el mundo. Durante su visita a Chiclayo, el santo padre reconoció que esta realidad puede debilitar la esperanza y confianza, pero recordó que Dios sigue ofreciendo una luz para la humanidad.

"Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos. Pero a pesar de esa oscuridad, que muchas veces ofusca nuestra esperanza y debilita nuestra confianza, el don de Dios sigue resplandeciendo ante nuestros ojos", expresó.

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