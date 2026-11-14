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Papa León XIV en Perú: santo padre lamenta el aumento de la violencia y el sufrimiento en el mundo

El papa León XIV lamentó el aumento de la violencia y el sufrimiento en el mundo. Sin embargo, recordó que, incluso en medio de las adversidades, la presencia de Dios continúa siendo una fuente de fortaleza.

Papa León XIV lamenta violencia generalizada.
Papa León XIV lamenta violencia generalizada. (HolaNews)

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo / Actualizado al 14/11/2026

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El papa León XIV mostró su preocupación por el aumento de la violencia y el sufrimiento en el mundo. Durante su visita a Chiclayo, el santo padre reconoció que esta realidad puede debilitar la esperanza y confianza, pero recordó que Dios sigue ofreciendo una luz para la humanidad.

"Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos. Pero a pesar de esa oscuridad, que muchas veces ofusca nuestra esperanza y debilita nuestra confianza, el don de Dios sigue resplandeciendo ante nuestros ojos", expresó.

 

 

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