Papa León XIV corona a la Virgen Inmaculada en la catedral Santa María de Chiclayo

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

Chiclayo volvió a demostrar el cariño que siente por el papa León XIV. Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas llegaron hasta el Parque Principal y las calles cercanas a la Catedral de Santa María para presenciar una ceremonia especial: el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada, que tuvo al pontífice como principal protagonista.

Minutos antes de las 8:00 horas, León XIV salió de la Residencia Episcopal de Chiclayo y emprendió el recorrido a pie hacia el templo. Al llegar a la catedral, ingresó para permanecer unos minutos en oración. Posteriormente, salió al atrio para encabezar el rito religioso, en medio de la expectativa de los fieles que aguardaban desde la madrugada para verlo de cerca.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | La emoción por la visita del papa León XIV continúa en Chiclayo. Desde la noche anterior, decenas de fieles forman extensas filas para ingresar a la Catedral y vivir de cerca este esperado encuentro con el santo padre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 14, 2026

El cariño de una ciudad que lo considera uno de los suyos

La emoción de los chiclayanos tiene una explicación que va más allá de su actual condición de líder de la Iglesia católica. Robert Prevost estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023, periodo durante el cual construyó una relación cercana con los feligreses y las comunidades de la región.

Para muchos habitantes, sigue siendo el "Padre Roberto", un religioso que supo ganarse el afecto de la población por su trato sencillo y su disposición para acompañar a quienes atravesaban momentos complicados. Por eso, su presencia en la ciudad despierta sentimientos de orgullo y pertenencia, como quedó demostrado durante su llegada a la catedral.

Los asistentes no solo acudieron para participar en una celebración religiosa, sino también para reencontrarse con una figura que forma parte de los recuerdos de la comunidad.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | ¡Un momento que quedará grabado en la historia y el corazón de Chiclayo! El papa León XIV coronó a la Virgen Inmaculada en una ceremonia cargada de fe, emoción y devoción. Los fieles acompañaron este acontecimiento especial junto al santo padre. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 14, 2026

Su labor durante las emergencias que marcaron a Lambayeque

Entre las experiencias que los ciudadanos todavía recuerdan destaca su participación durante situaciones de emergencia que golpearon a la región. Una de ellas fue el paso del ciclón Yaku, fenómeno que ocasionó intensas lluvias, inundaciones y numerosos daños en distintas localidades.

También permanece en la memoria colectiva su trabajo durante la pandemia de COVID-19. En aquella etapa, Prevost encabezó una cruzada solidaria para conseguir una planta de oxígeno , recurso indispensable para atender a pacientes afectados por la enfermedad y que permitió brindar apoyo en un momento de enorme necesidad.

En esa misma línea, los pobladores de Olmos recuerdan con profundo agradecimiento el apoyo del papa León XIV durante la reconstrucción de su iglesia. Su visita representa un momento muy especial para una comunidad que guarda con cariño este gesto.



🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Los pobladores de Olmos recuerdan con profundo agradecimiento el apoyo del papa León XIV durante la reconstrucción de su iglesia. Su visita representa un momento muy especial para una comunidad que guarda con cariño este gesto. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 14, 2026

Estas acciones fortalecieron el vínculo entre el entonces obispo y una población que encontró en él una figura de acompañamiento y solidaridad. La ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada se convirtió así en mucho más que una celebración religiosa para Chiclayo. Fue una oportunidad para expresar el afecto hacia un pontífice que dejó una parte importante de su historia en Lambayeque.