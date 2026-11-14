Papa León XIV dedica emotivas palabras a la Virgen Inmaculada en Chiclayo: "Junto a ti aprendí a ser pastor"

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

El papa León XIV, en la Catedral Santa María de Chiclayo, recordó con emoción el acompañamiento de la Virgen Inmaculada durante sus años como pastor de la 'Ciudad de la Amistad', cuando recorrió sus pueblos y ciudades para acercarse a los fieles y conocer sus necesidades.

Papa corona a la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo

Como parte de su gira apostólica, el papa León XIV llegó este sábado 14 de noviembre hasta la Catedral Santa María de Chiclayo para presidir el "Rito de de la coronación de la Virgen Inmaculada" ante miles de fieles que desde muy temprano esperaban con emoción verlo de cerca y escuchar su homilía.

Fue durante esta ceremonia donde el pontífice protagonizó uno de los momentos más emotivos al dedicar un mensaje especial a la Virgen Inmaculada, figura religiosa que marcó profundamente su etapa como obispo de esta región del norte del Perú.

En primer lugar, el papa León XIV destacó que el rito de coronación a la Inmaculada Virgen María simboliza un homenaje de gratitud y amor filial que le rinde junto a los fieles y toda la Iglesia, reconociéndola como madre solícita y protectora de Chiclayo.

"A ti, Madre nuestra Inmaculada, elevo hoy mi mirada y mi corazón con cariño filial. Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo. Tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades", expresó en la Catedral de Chiclayo.

León XIV encomienda su pontificado a la Virgen Inmaculada

Durante la ceremonia de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Chiclayo, el papa León XIV expresó su profunda devoción y puso bajo su protección su vida y su misión como sucesor de Pedro. Un momento cargado de fe y emoción para los fieles chiclayanos.

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