Descubre las medidas de seguridad que te permitirían proteger tu cuenta bancaria. No olvides presionar un botón importante al finalizar la operación en el cajero automático para evitar fraudes.

Medidas de seguridad para evitar fraudes

Tienes algunas deudas por pagar o necesitas realizar alguna transacción, por lo cual no dudas en acudir al cajero automático más cercano para poder retirar el dinero que tanto necesitas; no olvides realizar un paso significativo antes de retirarte del lugar.

En la actualidad, muchos usuarios consideran que todos los cajeros se cierran solo o de forma automática, pero la realidad es que no todos los bancos tienen el mismo sistema de seguridad. Algunos expulsan la tarjeta y finalizan la operación automáticamente, mientras que otros requieren que tú mismo presiones un botón para terminar la sesión. Si te olvidas de este paso podrías exponer tu información bancaria a cualquiera que acceda al cajero.

Por ello, adoptar medidas sencillas, pero efectivas, es crucial para proteger tanto tu dinero como tus datos personales. Una acción simple, pero esencial, es pulsar la tecla "CANCELAR" o "salir" después de realizar cualquier operación en el cajero.

Consejos para cuidar tu cuenta bancaria

Según el Banco de España y la Policía Nacional de ese país, presionar el botón "cancelar" es importante en cajeros que conservan la sesión activa por unos instantes, incluso después de retirar el efectivo. Durante ese breve lapso, alguien podría visualizar tu saldo, movimientos recientes o incluso iniciar nuevas transacciones si no se realiza el cierre correcto.

Con apretar ese botón, según la entidad bancaria internacional, se garantizaría la finalización correcta de la sesión y bloquearía cualquier intento de acceso posterior. Sin embargo, no solo esta medida de seguridad es aconsejable, también se dan a conocer otros pasos adicionales para proteger tu cuenta bancaria:

Elige cajeros en lugares seguros.

Inspecciona el cajero antes de usarlo: Revisa si hay objetos extraños en la ranura o en el teclado como dispositivos de clonación , conocidos como "skimmers", que son colocados por delincuentes para capturar la información de las tarjetas.

el cajero antes de usarlo: Revisa si hay objetos extraños en la ranura o en el teclado como , conocidos como que son colocados por delincuentes para capturar la información de las Protege tu clave personal : Al digitar tu PIN, usa una mano para cubrir el teclado y evitar que otras personas vean los números que colocas.

: Al digitar tu PIN, usa una mano para cubrir el teclado y evitar que otras personas vean los números que colocas. Nunca aceptes ayuda de extraños por muy amables que parezcan.

de extraños por muy amables que parezcan. Actúa rápidamente si ves algún comportamiento inusual en el cajero automático.

en el cajero automático. Guarda el dinero que retiraste y la tarjeta antes de salir del lugar.

Prevención ante todo

Finalmente, si notas cualquier anomalía, consulta de inmediato con tu banco y presenta una denuncia si es necesario. Cerrar sesión correctamente y aplicar buenas prácticas al usar cajeros puede ser la llave para evitar pérdidas.

