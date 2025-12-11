Jorge Fossati no va más en Universitario: DT uruguayo no seguirá en el club tras días de negociaciones

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Jorge Fossati no seguirá en Universitario de Deportes a pesar de ser el entrenador que logró el ansiado segundo tricampeonato de su historia con varias fechas de anticipación. El estratega uruguayo no llegó a un acuerdo con la dirigencia merengue por lo que le dice adiós a la 'U' a pesar de tener contrato vigente por todo el 2026.

Jorge Fossati no va más en Universitario

Pese a la existencia de este vínculo contractual, el 'Nonno' pidió a la plana administrativa sentarse a conversar sobre su continuidad tras la victoria ante ADT en Tarma. Según Exitosa pudo conocer, el experimentado técnico buscaba un considerable aumento en su salario y en otros puntos para asegurar su continuidad.

Sin embargo, desde la dirigencia encabezada por Álvaro Barco y Franco Velazco se mostraron contrarios a esta postura dejando en claro que harían respetar el contrato con Jorge Fossati. No obstante, accedieron al diálogo para conocer las exigencias del estratega y poder atenderlas en la medida de lo posible.

Ambas partes presentaron sus propuestas finales intentando llegar a un punto medio que los deje satisfechos. Lamentablemente para los intereses cremas, esto acuerdo no se dio por lo que el 'Nonno' no seguirá en tienda crema.

Ahora, Universitario irá por un nuevo estratega pensando en el ansiado tetracampeonato en el 2026 y volver a clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tal como sucedió en esta temporada que ya se va.

Jorge Fossati fue campeón con la 'U' en el 2023 y 2025.

No se llegó a buen puerto

Días atrás, Franco Velazco fue consultado sobre el diálogo que se mantenía con Fossati y en ese entonces aseguró que todo marchaba por buen camino siendo cuestión de horas para dar una respuesta.

No obstante, el máximo directivo crema aseguró que su función dentro del club es velar por sus intereses y por lo que pueda ser provechoso para la institución. Esto quedó claro ahora que el uruguayo dejará de ser el técnico de la 'U'.

"Yo siempre lo he dicho, vamos a velar por nuestros mejores intereses. El caso del profesor no es la excepción, acá no es un tema de pareceres o de temas subjetivos, nosotros como la U vamos a siempre priorizar los intereses de la institución", precisó.

De esta manera, Jorge Fossati no llegó a un acuerdo con la directiva de Universitario por lo que no seguirá en el 2026 pese a tener contrato vigente. El uruguayo se va del elenco estudiantil con dos títulos bajo el brazo.