Independencia: Policía captura a extorsionadores de 19 años que exigían S/20 mil a bodegueros y músicos

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de dos presuntos extorsionadores que venían sembrando el terror en Independencia y otros distritos de Lima Norte. Los sujetos, apenas de 19 años de edad, exigían pagos de hasta S/20 mil a bodegueros, comerciantes y agrupaciones musicales, bajo amenazas directas contra ellos y sus familias.

Los detenidos fueron identificados como Deivid Lapa Mendoza y Jhonatan Ponce Moltalván, quienes pertenecerían a la banda criminal conocida como "Los Deza". Su corta edad sorprende y preocupa, pues evidencia cómo el mundo delictivo recluta jóvenes para actividades de alto riesgo y violencia.

Pruebas contundentes

Durante la intervención, la policía incautó dos teléfonos celulares, en los que se hallaron mensajes de extorsión enviados a las víctimas. En ellos, los jóvenes advertían que, de no realizar los pagos, atentarían contra la integridad de los afectados y sus familias.

Además, se encontró un arma de fuego, tres detonadores cilíndricos y otras especies vinculadas a la actividad de la banda criminal.

Según la División de Extorsiones de la PNP, los mensajes exigían que el dinero fuera depositado en una cuenta interbancaria a nombre de uno de los detenidos, lo que constituye una prueba directa del ilícito. Este hallazgo refuerza la acusación y permitiría que el proceso judicial avance con mayor solidez.

Policía halló municiones, un arma de fuego y chats extorsivos en teléfonos incautados.

Los comerciantes y músicos de Lima Norte habían denunciado reiteradamente la presión de estas mafias juveniles, que buscan lucrar mediante el miedo y la violencia.

La captura de los dos jóvenes representa un alivio temporal, pero también deja en evidencia la magnitud del problema: bandas criminales que operan en zonas urbanas, afectando la economía local y la seguridad ciudadana.

Investigación en curso

Ambos detenidos se encuentran bajo custodia de la División de Extorsiones de la PNP, que continuará con las diligencias de ley. La policía busca la máxima sanción para los implicados, considerando que existen pruebas suficientes: depósitos realizados a la cuenta de uno de ellos, mensajes de amenaza y armas incautadas.

La captura de estos dos jóvenes extorsionadores en Independencia refleja tanto la eficacia policial como la crudeza de una realidad: adolescentes y adultos jóvenes que ingresan al crimen organizado y convierten la extorsión en su modo de vida.

La sociedad espera que este caso no quede impune y que se impongan sanciones ejemplares, para enviar un mensaje claro contra la violencia y el terror que golpea a comerciantes y artistas en Lima Norte.