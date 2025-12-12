RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¿Se terminó la amistad?

Magaly Medina revela lo que habló con María Pía al saber que Paolo Guerrero será figura en su canal de YouTube

Magaly Medina compartió con sus televidentes la conversación que tuvo con María Pía Copello cuando supo que Paolo Guerrero formaría parte de su nuevo canal de YouTube.

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 12/12/2025

Magaly Medina contó cómo fue la conversación con María Pía Copello al enterarse de que Paolo Guerrero formará parte de su nuevo canal de YouTube. La presentadora de ATV destacó la transparencia de su amiga y dejó claro que la rivalidad con el futbolista quedó en el pasado.

La actual relación de Magaly y María Pía

Durante su espacio en Magaly TV, La Firme, la periodista confirmó que mantiene una relación cercana con María Pía Copello, pese a la presencia de Paolo Guerrero en el canal de streaming que la influencer prepara junto a su esposo. 

La noticia llamó la atención porque, como es sabido, Magaly Medina y el futbolista de Alianza Lima tenían un historial conflictivo.

"María Pía tuvo la gentileza, porque sabe de mi enemistad con Paolo Guerrero, aunque yo no soy una mujer rencorosa y no ando buscando venganza en la vida como otras figuras del fútbol. Ella me lo dijo, me lo comunicó", explicó la figura de ATV.

Magaly da la bendición a canal de María Pía

Magaly Medina aclaró que comprende las decisiones de María Pía Copello y respeta cada una de sus apuestas empresariales. "Business son business", señaló. 

La presentadora subrayó que reconoce el esfuerzo que tanto la ex animadora infantil como su esposo han puesto en este nuevo proyecto digital.

Además, envió un respaldo público al canal y a los personajes que se han sumado al formato, incluyendo a Paolo Guerrero. 

"María Pía es marketera, está rodeada de un equipo como Peter Fajardo, que es un productor creativo, y han jalado personajes que dan de qué hablar", enfatizó. 

Según explicó, la propuesta tiene una estructura sólida y un enfoque comercial claro, donde el talento de su colega contribuye al impacto del canal.

¿Magaly Medina tendrá su canal de YouTube?

La presentadora de ATV sorprendió al adelantar que planea lanzar su propio espacio de contenido en el futuro, aunque no de manera inmediata. 

Explicó que desea crear un formato competitivo y bien estructurado antes de dar un salto al streaming, ya que actualmente mantiene un pódcast.

Entre risas, agregó: "Me parece maravilloso. Si yo tuviera un esposo que me pudiera poner mi canal de YouTube, hace rato". Sin embargo, aseguró que el próximo año presentará su proyecto digital con una propuesta más amplia.

Magaly Medina reveló lo que habló con María Pía al saber que Paolo Guerrero será figura en su canal de YouTube, destacando la transparencia de su amiga y dejando claro que no hay rencores.

