Terror en Trujillo: Dinamitan restobar en La Esperanza en pleno estado de emergencia

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo atentado con explosivos se ha registrado en un restobar ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Ataque ocurre en medio del estado de emergencia en dicha zona del país.

Atentado contra restobar en Trujillo

Sujetos lanzaron un explosivo en contra de un restobar conocido como 'Chakabuco' durante la noche del viernes 12 de diciembre causando daños materiales al establecimiento. El hecho ocurrió muy cerca al colegio José Olaya de la jurisdicción.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran en la zona para determinar la cantidad de explosivos usados entre otras diligencias necesarias para determinar el hecho.

Según la información preliminar, un sospechoso de nacionalidad extranjera habría sido detenida por la Policía Nacional por un presunto vínculo con el reciente atentado.

Además, según los vecinos de la zona, un sujeto vestido con un polo blanco habría sido el autor material del delito. Sin embargo, las diligencias policiales continúan en investigación.

Pese al recurrente estado de emergencia en Trujillo, innumerables casos de extorsiones, atentados y diversos crímenes continúan alarmando a la población.

Diversas organizaciones criminales, tanto nacionales como extranjeras, ocupan diversos territorios lanzando artefactos explosivos en contra de viviendas, negocios e instituciones.

Noticia en desarrollo...