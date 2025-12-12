RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Explica propuesta

Armando Massé propone GOBIERNO FEDERAL en Perú: "Cada región comienza a decidir internamente"

Armando Massé, candidato presidencial de Perú Federal, sostuvo que con su propuesta de un gobierno federalista cada región decidiría sus proyectos o medidas.

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/12/2025

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial de Perú Federal, Armando Massé, explicó su propuesta de implementar un gobierno federalista en nuestro país. El médico explicó que, con ello, cada región empezaría a decidir de forma interna sus proyectos o medidas. 

Massé explica su propuesta gubernamental

En primer lugar, el galeno brindó mayores detalles sobre la propuesta gubernamental que tiene el partido político por el que busca alcanzar el sillón presidencial: convertir al Perú en un país federal.

En tal sentido, sostuvo que el federalismo es una forma de gobierno donde las partes que van a conformar ese país aceptan darle un reconocimiento a un Estado central que establecerá reglas de carácter macro como es el caso de la defensa nacional o la política monetaria.

"Le da la oportunidad a todos los otros miembros a la libertad de tener su propia Policía o de manejar su presupuesto, su infraestructura, es decir, ellos deciden qué cosas son lo que necesitan en cada una de las zonas (...) cada región comienza a decidir en cosas internas que para ellos les es más importante", manifestó.

Noticia en desarrollo...

