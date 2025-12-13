Valentino Palacios se pronuncia tras ser acusado de lanzar críticas hacia Pol Deportes: "Me perjudica"

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino Palacios rompió su silencio tras los fuertes rumores que lo vinculaban con supuestas críticas hacia Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes. El integrante de Esto es guerra negó rotundamente los ataques y resaltó su admiración por el joven narrador, despejando así cualquier malentendido.

Fuertes acusaciones contra Valentino Palacios

Valentino Palacios se metió en una nueva polémica después de que muchos lo relacionaran con críticas a Pol Deportes, el joven narrador que se hizo muy famoso por transmitir la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Ate.

Los rumores se viralizaron rápidamente, generando todo tipo de comentarios y poniendo a prueba la reputación del famoso integrante del reality Esto es guerra.

Totalmente molesto por la situación, Valentino Palacios decidió tomar acción y aclarar los hechos antes de que la historia se descontrolara por completo.

El tiktoker explicó que varias páginas difundieron mensajes que él nunca emitió, lo que provocó confusiones entre sus fans y seguidores de Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes.

Valentino Palacios desmiente acusaciones

A través de su cuenta de Instagram, Valentino Palacios se pronunció al respecto. "Hay varias publicaciones en Facebook, TikTok y otras redes sociales en las que yo supuestamente he hablado mal de Pol Deportes. Créanme que en ningún momento he hablado mal de él. Hay cuentas que hacen noticias y rumores falsos, y la gente cree en eso y me perjudica", sostuvo.

El influencer y participante de Esto es guerra manifestó su molestia por la facilidad con la que circulan afirmaciones sin sustento, señalando que estas noticias generan ataques injustificados en su contra. La aclaración buscó poner fin a las especulaciones y devolver la tranquilidad tanto a él como a sus seguidores.

Valentino Palacios elogia a Pol Deportes

Más allá de desmentir los rumores, el hermano de Yomar Palacios quiso dejar claro que su postura hacia el popular Pol Deportes es de respeto y admiración.

"Me tiran tanto odio como si yo hubiera hecho o dicho algo. Yo no tendría porqué hablar mal de una persona que está que la rompe en todo. En mí jamás existe la envidia. Yo lo sigo en sus redes sociales porque lo admiro por cómo cumplió sus sueños", declaró.

Finalmente, Valentino Palacios se pronunció tras ser acusado de lanzar críticas hacia Pol Deportes, aclarando que nunca emitió comentarios negativos y que, por el contrario, siente admiración por el talento y esfuerzo del joven narrador.