"Ven a Machu Picchu como un botín": Proturismo cuestiona a autoridades por disputa de ciudadela

En entrevista con Exitosa, el presidente de Proturismo, Tito Alegría, señaló que muchas autoridades "ven a Machu Picchu como un botín" y se disputan la administración total de la ciudadela inca, anteponiendo intereses personales y no los del principal destino turístico del Cusco y del Perú.

Autoridades se pelean por dinero

Según el representante de esta asociación, varios funcionarios no se preocupan realmente por el buen funcionamiento de esta maravilla de la humanidad, sino que lo ven como una fuente inagotable de dinero. Agregó que la competencia por los ingresos que se ha generado ha desviado el verdadero objetivo de la gestión.

"En la misma línea, lamentablemente existen algunos peruanos, en este caso autoridades o políticos que ven a Machu Picchu como un botín. Y no ingresan a una propuesta ligada a que genere integridad, sea un ejemplo de sostenibilidad, un ejemplo impoluto de buenas prácticas, lejano a la corrupción, los escándalos", sostuvo Alegría.

Para las próximas elecciones generales, considera que no se debe considerar a los candidatos que ofrezcan propuestas populistas con la ciudadela. Recalcó que es necesario que haya un mensaje de unión que permita a la ciudadanía integrarse y no seguir con la división que afecta al país en lo político y económico.

"Creo que a todos los peruanos de bien nos toca hacer un análisis a consciencia y elegir y votar por autoridades que no vengan con ideas que pueden sonar como 'cantos de sirena'. Los países que han salido adelante en la historia universal son los países unidos, hemos llegado a ser potencia de América a través de nuestros ancestros", indicó.

En contra que Gore Cusco administre

Tito Alegría, indicó que la mayoría de gremios no está de acuerdo con que el Gobierno Regional del Cusco administre Machu Picchu. Ello, tras una iniciativa del Congreso de la República que propone crear una nueva autoridad para la ciudadela inca.

"Diferentes gremios del sector turismo estamos de acuerdo con que nuestra maravilla universal esté gestionado por una autoridad autónoma de gestión integral. En lo que no estamos de acuerdo es que esté presidida por el Gobierno Regional del Cusco", manifestó.

