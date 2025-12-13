Paolo Guerrero explica por qué aceptó la invitación de María Pía Copello para conducir su pódcast

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero explicó por qué finalmente aceptó la invitación de María Pía Copello para conducir su pódcast en '+QTV', el nuevo canal de streaming que viene causando revuelo en redes sociales ¿Ana Paula Consorte fue clave en esta decisión?

Paolo Guerrero en el pódcast de María Pía

María Pía Copello encendió la polémica en todas las plataformas al presentar a Paolo Guerrero y a Karina Rivera como los nuevos jales de '+QTV', su canal de streaming recién lanzado.

El anuncio cayó como bomba, pues no solo se trataba del goleador de Alianza Lima sumándose a un proyecto totalmente nuevo, sino de la reunión de varias figuras conocidas de la farándula local.

Entre ellas, la salsera Daniela Darcourt, el periodista Giancarlo 'Flaco' Granda y el influencer Dafonseka, quienes también se suman a este ambicioso proyecto digital.

Mientras el público procesaba la noticia, Paolo Guerrero decidió hablar por primera vez sobre esta faceta inédita en su trayectoria. Y aunque muchos pensaron que la decisión vino por insistencia de la producción o por un tema profesional, la verdad resultó mucho más familiar y cercana.

¿Ana Paula Consorte animó a Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero contó que no aceptó la primera propuesta de inmediato. De hecho, la invitación —según relató— le cayó "de la nada" y tuvo que tomarse unos días para evaluar si realmente quería entrar al mundo del streaming. Fue entonces cuando apareció la influencia decisiva de su pareja.

"Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer ha sido importante en esa decisión", confesó el 'Depredador'.

Así, dejó bien claro que Ana Paula Consorte tuvo un rol determinante para que finalmente diera el gran paso. El futbolista también explicó que está tomando esta nueva aventura con calma, pero con la misma disciplina que lo caracteriza en la cancha.

"Lo tomo como una historia nueva para mí, para mi carrera, espero que me salga muy bien. Tengo talento para jugar al fútbol y espero poder llevarlo ahora, que el aporte sea mucho con la ayuda de Dios... y con la ayuda de Ana Paula", añadió.

¿Qué programa conducirá Paolo Guerrero?

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, fuertes rumores señalan que Paolo Guerrero compartiría conducción con el periodista deportivo Giancarlo 'Flaco' Granda, con quien formaría un espacio centrado en fútbol y anécdotas del deporte. Aún no está definido el formato, pero las expectativas son muy altas.

Así, Paolo Guerrero explicó por qué aceptó la invitación de María Pía Copello para conducir su pódcast en '+QTV', destacando la influencia de Ana Paula Consorte y abriendo una nueva etapa en su vida profesional.