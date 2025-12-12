Alianza Lima confirma a Pablo Guede como su DT para la temporada 2026: "Bienvenido a La Victoria"

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima presentó a Pablo Guede como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026, en una etapa especial en la que el club celebrará sus 125 años de historia. El técnico argentino llega con experiencia internacional y la misión de liderar un proyecto ambicioso para el próximo año.

Pablo Guede será DT de Alianza Lima

Alianza Lima anunció a sus hinchas y al público en general la llegada de Pablo Guede como nuevo director técnico del club blanquiazul para la temporada 2026, a través de un comunicado.

"Anunciamos con mucho entusiasmo la contratación de Pablo Guede como nuevo director técnico del plantel principal del Club Alianza Lima", expresaron en el comunicado.

Desde el club blanquiazul, destacaron que la llegada de Pablo Guede y su comando técnico también coincide con un momento especial:

"Pablo Guede y su comando técnico, asumirán con compromiso el objetivo de guiar a nuestra institución a la gloria deportiva en el 2026, temporada en la que cumpliremos 125 años de vida institucional", añadieron en el comunicado.

Trayectoria de Pablo Guede

Pablo Guede llega a Matute con un historial muy destacado. Empezó su carrera en España dirigiendo a El Palo de la cuarta división, luego pasó a Nueva Chicago en Argentina, donde logró consagrarse campeón de la tercera división.

Su salto a equipos grandes llegó con San Lorenzo y Colo Colo, donde se consagró campeón en 2015 y 2017, respectivamente.

Además, Pablo Guede tiene experiencia en clubes como Al Ahli, Monarcas Morelia, Tijuana, Necaxa, Málaga, Argentinos Juniors y Puebla, a los que dirigió en los últimos años. Este bagaje internacionales lo que Alianza Lima busca aprovechar de cara al 2026.

Con la confirmación de Pablo Guede como DT de Alianza Lima para la temporada 2026, el club blanquiazul inicia una nueva etapa llena de expectativas, ilusiones, retos importantes y objetivos claros para todos sus hinchas.

Resultados de Pablo Guede en su último club

El último equipo de Pablo Guede fue el Puebla de México. Todos esperaban mucho de lo que podría lograr en el club azteca, pero lamentablemente las cosas no le salieron como esperaba. En 25 partidos dirigidos, sumó tan solo 5 victorias, 3 empates y 17 derrotas.

