Joven desaparecido en la montaña del Huascarán es familiar de actriz peruana: "Fuerza, primito"

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karina Jordán atraviesa un difícil momento familiar tras conocerse que su primo, Alejandro 'Chicho' Ugarte, figura entre los tres montañistas desaparecidos durante una expedición en el Huascarán, en la región Áncash. La actriz recurrió a sus redes sociales para difundir la desaparición y solicitar apoyo en la búsqueda.

Primo de Karina Jordán desaparecido

A través de sus historias de Instagram, Karina Jordán compartió imágenes de su primo durante actividades de alta montaña, incluyendo fotos donde aparece posando con la bandera peruana en la nieve.

Cada publicación estuvo acompañada de un breve mensaje cargado de esperanza: "Fuerza primito. Fuerza", reflejando la preocupación y el apoyo constante de sus seres queridos.

Según la información disponible, Alejandro 'Chicho' Ugarte perdió comunicación mientras realizaba la expedición junto al fotógrafo Freddy Saúl Mendoza y el guía de alta montaña Artidoro Salas Gaitán.

A los tres se les vio por última vez el domingo 13 de julio mientras subían el Huascarán, exactamente por La Garganta, esa zona yuca que queda entre el Campo 1 y el Campo 2 a unos 6,000 metros de altura. La verdad que el terreno está muy complicado y el clima no ayuda en nada, por lo que el rescate se ha puesto cuesta arriba.

Llamado a la solidaridad

El llamado de Karina Jordán fue respaldado por su esposo, Diego Seyfarth, quien también utilizó sus redes sociales para amplificar la campaña de apoyo a los rescatistas.

Seyfarth compartió un afiche solicitando colaboración ciudadana para reforzar las labores de búsqueda de los tres desaparecidos. En su mensaje escribió: "Apoyemos a los Rescatistas en su ardua labor de encontrar a Artidoro, Freddy y nuestro querido primo Alejandro. Muchas gracias".

La difusión del caso ha conmovido a muchísima gente en las redes sociales, donde amigos y conocidos de la familia no han dejado de mandar mensajes llenos de aliento y solidaridad.

Situación en el Huascarán

El Huascarán es considerado uno de los picos más complejos de la Cordillera Blanca, con altitudes que superan los 6.000 metros y condiciones climáticas extremas.

Entre lo accidentado que está el terreno y la poca visibilidad, las labores de rescate se han puesto muy complicadas. Por eso, es totalmente necesario contar con el apoyo de expertos en alta montaña y una buena logística.

Karina Jordán y su familia esperan noticias positivas sobre Alejandro 'Chicho' Ugarte y los otros dos montañistas desaparecidos en el Huascarán. La actriz continúa difundiendo la información y apelando a la solidaridad de la ciudadanía.