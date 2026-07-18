Corte de AGUA en Lima el 18, 19 y 20 de julio: Lista de distritos afectados, según Sedapal

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua programado para el 18, 19 y 20 de julio. Sedapal reveló qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio y en qué horarios se ejecutará la medida.

Motivo del corte de agua, según Sedapal

De acuerdo al comunicado de Sedapal, el corte de agua se deberá a los trabajos de mantenimiento que ejecutarán en distintos puntos de distribución del servicio ubicados en diversas zonas de la capital, con la finalidad de mejorar la infraestructura.

La empresa agradeció la comprensión de los vecinos afectados y los instó a tomar medidas previsionales desde ya como el almacenamiento del recurso hídrico en recipientes limpios.

Asimismo, pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte.

Distritos de Lima afectados por corte de agua el 18 de julio

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas este sábado 18 de julio:

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Año Nuevo sector Nueva Juventud. Cuadrante: Ps. Santa Rosa, Ps. San Pedro, Ps. Los Cipreses, Ps. Micaela Bastidas, Asoc. José C. Mariátegui, Ca. Luis Pardo, Ps. Los Eucaliptos, Ps. 1ro de Julio, Ps. Las Gardenias.

Sin servicio temporal en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán H, A.H. Huaycán M, A.H. Huaycán P Ampliación, A.H. Huaycán S, A.H. Huaycán T.

H, A.H. Huaycán M, A.H. Huaycán P Ampliación, A.H. Huaycán S, A.H. Huaycán T. Desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Huaycán J.

En Villa El Salvador

Desde la 1:00 a.m. hasta las 7:00 a.m. en Cercado.

¿Qué zonas se verán afectadas el 19 de julio?

Si pensabas hacer uso del agua potable el domingo 19 de julio, lo ideal es conocer primero si tu vivienda se verá afectada por la suspensión temporal del servicio:

Sin agua en Ate

Desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. en A.H. Huaycán J, A.H. Huaycán K.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. Viv. Hijos de Apurímac 5ta y 6ta zona. Pilones parte alta de la 5ta zona.

Corte de agua en Lima el 20 de julio: Distritos sin servicio temporal

Asimismo, Sedapal anunció qué zonas de la capital se verán afectados el lunes 20 de de julio. ¡Toma nota y llena los baldes ya!

Corte de agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo L, A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo J, A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo M, A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. El Remanso de Santa Clara. Cuadrante: Urb. El Remanso, Asoc. Viv. Niño Jesús 3ra etapa, A.H. 2 de Mayo, Asoc. Viv. Las Brisas, Asoc. Viv. 6 de Diciembre, Habilitación urbana Del Pilar.

En Comas

Zonas sin servicio temporal de agua potable.

En San Juan de Lurigancho

Sectores de SJL que se verán afectados el lunes por interrupción temporal de agua potable.

En Pachacámac

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Asoc. Fundo Mama Sicilia, Asoc. Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros, Pueblo Pachacámac.

Por trabajos de mejoramiento en sistema de distribución de agua potable, Sedapal anunció que el 18, 19 y 20 de julio hay corte programado del suministro que afectará más de cuatro distritos de Lima.