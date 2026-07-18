Ministro de Defensa, Amadeo Flores, confirma que los bomberos sí participarán en la Parada Militar

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de la controversia generada por el anuncio de que los bomberos no participarían en la Parada Militar de este 29 de julio, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, confirmó que la situación quedó resuelta y que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú volverá a desfilar durante la tradicional ceremonia por Fiestas Patrias.

Según explicó, el acuerdo se alcanzó tras una reunión con el comandante general de la institución, Óscar Calle, y responde al objetivo de mantener la unidad entre las entidades que participan en el evento.

El titular del sector destacó que el diálogo permitió superar las diferencias surgidas en los últimos días y aseguró que los bomberos continuarán siendo parte de una tradición que históricamente los ha vinculado con las Fuerzas Armadas y la ciudadanía.

Ministro confirma acuerdo con los bomberos

Amadeo Flores sorprendió al anunciar que la decisión inicial fue revertida tras las conversaciones sostenidas entre ambas instituciones.

"Los bomberos van a participar. Son hermanos con los que trabajamos de cerca. Justo acabo de tener una conversación hace un momento. Le agradezco mucho al señor general Óscar Calle, comandante general de Armas, que me ha acompañado en esta reunión. Hay una plena disposición", declaró.

El ministro explicó que la reducción de delegaciones no estuvo dirigida únicamente a los bomberos, sino que forma parte de una reorganización general para hacer más eficiente el desarrollo del desfile.

"La Parada Militar es un evento muy importante, organizado con una estructura logística no común, porque no es un desfile más. Participan muchas instituciones y todo el mundo quiere estar presente", señaló.

Asimismo, precisó que los bomberos desfilarán con tres agrupamientos, mientras que otras instituciones también reducirán el número de compañías participantes.

"Acabamos de conversar, van a participar con sus tres agrupamientos, van a estar con nosotros, porque siempre han sido un grupo que históricamente nos ha acompañado. Hemos peleado juntos en algún momento de la historia y siempre el vínculo nos mantiene unidos", sostuvo.

Buscan un desfile más corto y dinámico

El titular del Ministerio de Defensa explicó que uno de los principales objetivos de este año es evitar que la ceremonia se extienda por más de cuatro horas, como ocurrió en ediciones anteriores. En esa línea, adelantó que el desfile tendrá una duración aproximada de entre tres y tres horas y media.

"Este año lo que se busca es que sea dinámica, que sea efectiva, que sea atractiva y que presente toda la majestuosidad de la Parada Militar, con grupos civiles también que seguramente van a acompañar, pero de manera dinámica", manifestó.

Finalmente, Flores lamentó que la controversia se hiciera pública antes de agotarse las conversaciones entre ambas instituciones y remarcó la importancia del diálogo para resolver este tipo de diferencias.

Con la confirmación de la participación de los bomberos, el Gobierno busca que la Parada Militar refleje un mensaje de unidad nacional y se desarrolle con una organización más ágil, sin perder el carácter simbólico que tiene cada 29 de julio.