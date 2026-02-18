ALERTA en Perú tras ingreso de peligroso insecto proveniente de la India: SENASA declaró emergencia fitosanitaria

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ingreso a nuestrom país de un insecto proveniente de la India ha generado que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria de Perú (SENASA) declare emergencia fitosanitaria en todo el territorio nacional.

Peligroso insecto ingresa al Perú y enciende alarmas

El organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) a través de la Resolución Directoral N° D000006-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV dispuso la aplicación de nuevos lineamientos fitosanitarios "de carácter obligatorio" para la importación de fibra de coco (Cocos nucifera L.) de origen y procedencia de la India.

En los útlimos años, las importaciones de la fibra de coco que provienen en su mayoría de Sri Lanka e India ha ocasionado que se incremente el riesgo de introducción de plagas como es el caso del escarabajo Sinoxylon sp. un insecto xilófago que representa una amenaza latente para las actividades forestales, madereras y agrícolas.

Al respecto SENASA detectó la presencia de especies vivas de este animal en cinco cargamentos provenientes de la India. Frente a esta situación se ha procedido a rechazar dichos envíos y de manera inmediata establecer protocolos de emergencia.

Entre estas medidas se encuentra aquella que indica que las plantas procesadoras y empacadoras de la India que busquen exportar fibra de coco al país deberán estar registradas y contar con la autorización de la autoridad fitosanitaria india. En tal sentido, cada empaque deberá contar con un permiso fitosanitaria de SENASA previo a su certificación y embarque.

Estos envíos tendrán que contar con certificación con declaración de ausencia del escarabajo Sinoxylon sp. limpieza y desinfección del contenedor, identificación de la planta procesadora y el tratamiento fitosanitario previo al embarque.

La fibra de coco proveniente de la India

Cabe mencionar que la India se encuentra entre las principales naciones productoras de fibra de coco a nivel mundial teniendo como principal centro de producción de Kerala, la cual aporta alrededor del 60% de la oferta blanca del mundo.

Este material se obtiene tras el procesamiento de la cáscara de coco y es exportada en diversas presentaciones entre las que se encuentra fibra cruda, virutas, geomallas y médula de coco.

Además, en lo que respecta al sector agrícola, la fibra de coco proveniente de la India es utilizada como sustrato para cultivos hidropónicos así como también en víveros y enraizamiento.

