Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE preselecciona a posibles miembros de mesa

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio un nuevo paso en la organización de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre al seleccionar a 25 ciudadanos por cada una de las 89.935 mesas de sufragio que serán instaladas en todo el país.

Se trata de una preselección que servirá de base para el sorteo público en el que se designará oficialmente a los miembros de mesa encargados de conducir la jornada electoral.

De este grupo inicial serán elegidos nueve ciudadanos por mesa: tres titulares y seis suplentes. El sorteo estará a cargo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y se desarrollará de manera pública el viernes 24 de julio, con el objetivo de garantizar transparencia en la designación de quienes asumirán esta responsabilidad cívica.

¿Cómo se elige a los candidatos?

La ONPE explicó que la selección de los 25 ciudadanos por mesa se realiza de manera automática utilizando la información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Además, se prioriza a personas con mayor grado de instrucción y que cumplan los requisitos establecidos por la normativa electoral para desempeñar adecuadamente la función.

Posteriormente, el sorteo definirá quiénes integrarán finalmente cada mesa de sufragio. Los miembros de mesa tendrán la misión de instalar la mesa, verificar la identidad de los electores, conducir la votación, realizar el escrutinio y completar las actas electorales al cierre de la jornada.

📢 ¿Sabes cómo se seleccionan a los ciudadanos que participarán en el sorteo de miembros de mesa para las #ERM2026?



🗳️ Conoce cómo se definirán los 25 ciudadanos candidatos por cada mesa de sufragio y cuáles son las fechas clave de este proceso.



👉🏼 https://t.co/CUmr5AYKG1 pic.twitter.com/VhiGa1rkL0 — ONPE (@ONPE_oficial) July 16, 2026

Etapa clave para las elecciones

La designación de miembros de mesa forma parte del cronograma electoral rumbo a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en las que los ciudadanos elegirán gobernadores regionales, consejeros, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores. El correcto funcionamiento de las mesas resulta indispensable para asegurar un proceso ordenado y transparente.

En los próximos días, la ONPE continuará con las actividades de organización y difusión del proceso electoral, además de la capacitación dirigida a quienes resulten designados como miembros de mesa. Estas acciones buscan garantizar que la jornada del 4 de octubre se desarrolle con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

Las listas de los 25 seleccionados para cada mesa serán utilizadas el 24 de julio en los sorteos destinados a designar miembros de mesa. Los sorteos serán las primeras actividades públicas de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) encargadas de organizar y ejecutar las elecciones subnacionales.

Con esta preselección, la autoridad electoral avanza en una de las etapas más importantes de la organización de los comicios, asegurando que el país cuente con personal debidamente designado para garantizar el desarrollo eficiente y transparente de las elecciones regionales y municipales.