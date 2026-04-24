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Siniestro de gran magnitud

Incendio en Cercado de Lima: MML activa drones para apoyar extinción y revela presunto almacén clandestino

Ante el voraz incendio que consume la totalidad de un edificio en Cercado de Lima, la Municipalidad de Lima informó que el inmueble serviría como almacén clandestino y que se han activado drones y cisternas en coordinación con Sedapal para extinguir el fuego.

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/04/2026

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Este viernes 24 de abril, un grave incendio de grandes proporciones, clasificado como código 3, se produjo en un edificio de cinco pisos en Cercado de Lima, con las llamas consumiéndolo en su totalidad. Ante la emergencia, la MML dispuso el despliegue de drones para apoyar la extinción del fuego.

El siniestro se originó en un inmueble ubicado en Jirón Miroquesada 857 alrededor de las 6:20 p.m., siendo registrado por el Cuerpo General de Bomberos del Perú, generando alarma y preocupación en los vecinos de la zona a raíz de la enorme humareda y la magnitud de las llamas.

Al lugar, llegaron 15 unidades de bomberos para confinar las lenguas de fuego, que se produjeron, inicialmente, en los pisos inferiores y se fueron extendiendo hasta la parte más alta del edificio, consumiéndolo en su totalidad.

Ante la emergencia, la Municipalidad de Lima activó acciones de respuesta mediante la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, que coordinó con Sedapal para la movilización de cisternas en distritos aledaños, el abastecimiento de agua y el aumento de su caudal.

Asimismo, la comuna limeña, dirigida por el alcalde Renzo Reggiardo, detalló que el inmueble siniestrado habría servido como almacén clandestino, según información peliminar.

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"Al momento, personal de emergencia se encuentra trabajando intensamente en el lugar, realizando labores de control y extinción del incendio con apoyo de los drones de la Municipalidad de Lima", se lee en el comunicado.

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