Tilsa comparte desgarrador mensaje tras ser negada por su nuevo saliente: "Merecemos que alguien nos mire"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano fue captada viajando y pasando la noche con un nuevo galán, después de varios meses de haberse divorciado de Jackson Mora. Sin embargo, el hombre con el que estaría saliendo negó tener una relación con ella, por lo que una publicación que la exconductora hizo en redes sociales ha llamado poderosamente la atención, ya que podría tratarse de una indirecta.

¿Tilsa lanza misil a su nuevo saliente?

'Magaly TV, la firme' expuso que la exconductora de 'Mesa Caliente' pasó la noche con un arquitecto un día antes de viajar a Colombia. Ambos habrían pasado unas vacaciones de cuatro días. Aunque ninguno de los dos compartió imágenes juntos, ella siempre se mostró sola y él prefirió no publicar nada del viaje.

Al volver a Lima, también estuvieron juntos una noche en casa del arquitecto. Sin embargo, cuando el equipo periodístico de Magaly lo llamó para consultarle qué tipo de relación tenía con Tilsa, él negó tajantemente un vínculo sentimental e indicó que solo son viejos amigos.

La respuesta del nuevo galán de Tilsa generó controversia, ya que ambos se mostraron muy cariñosos en más de una oportunidad. Ante ello, la exmodelo utilizó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías de su más reciente viaje a Cartagena y, en medio de ello, agregó una frase que iría dirigida hacia la situación sentimental que atraviesa actualmente.

"Merecemos que alguien nos mire como si fuéramos su deseo cumplido", compartió.

El mensaje de Tilsa Lozano

Cabe resaltar que Tilsa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el vínculo que tiene con el arquitecto peruano. Desde que cancelaron el programa que conducía en Panamericana Televisión, se ha mantenido alejada del foco mediático, así como de los escándalos.

¿Quién es el nuevo galán de Tilsa?

Magaly expuso que el nuevo galán de Tilsa se llama Andrés Muñoz Álvarez Calderón y es arquitecto, según muestra en sus redes sociales. También se supo que tiene un negocio inmobiliario en el norte del Perú y, al parecer, hasta hace poco tenía una familia consolidada, pero su relación habría pasado por una crisis.

El equipo periodístico se comunicó con Andrés para consultarle sobre el tipo de relación que tiene con Tilsa y, pese a que fueron captados besándose en varias oportunidades, Muñoz indicó en todo momento que solo era amigo de la exconductora.

En medio de rumores y versiones encontradas, Tilsa Lozano mantiene silencio sobre su vida sentimental, mientras su entorno genera dudas. La reciente frase compartida en redes refuerza las especulaciones sobre una posible indirecta, dejando abierta la incógnita sobre el verdadero vínculo que tendría actualmente con el arquitecto.