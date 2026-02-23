Mincetur recomienda medidas de prevención ante desastres naturales

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) recomendó a los viajeros nacionales y extranjeros a adoptar medidas de prevención tales como verificar el estado de las carreteras y tener acceso a un seguro de viaje activo, entre otras medidas.

Mincetur recomienda medidas de prevención

En lo que va febrero del 2026, al menos 13 regiones del país enfrentan la llegada de precipitaciones, problemática que se presenta año tras año ante la falta de un plan nacional de gestión de riesgos que realmente gestione el arribo de estos fenómenos.

Por ello, Mincetur ha publicado un comunicado con medidas de prevención ante los fenómenos presentados a nivel nacional como las intensas lluvias que están azotando diversos puntos del Perú.

Así, para todos aquellos viajeros nacionales y extranjeros que busquen movilizarse al interior del país, se brinda una serie de consejos a seguir para asegurar un trayecto lo más seguro posible hacia los destinos elegidos.

Como primer punto en consideración, Mincetur pide verificar estado de las carreteras, principalmente de la Panamericana Norte y Panamericana Sur, antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Otro de los puntos importantes a considerar es el contar con un seguro de viaje activo, el cual tiene como finalidad proteger al usuario ante cualquier imprevisto durante el viaje.

Se recomienda confirmar directamente con los hoteles, aerolíneas y operadores turísticos para determinar la continuidad de los servicios contratados. Adicionalmente, pide que los viajeros se mantengan informados por los reportes oficiales del Senamhi, Indeci y otros servicios de información a los turistas.

Una advertencia importante es evitar el ingreso a las playas, riberas de ríos o zonas de quebradas activadas mientras que estas se mantengan en alerta vigente con el fin de proteger a los viajeros.

Indican que ministerios trabajan para liberas vías

En el comunicado se indica que el Gobierno se encuentra realizando un trabajo articulado con el fin de liberar las vías afectadas, restablecer la transitabilidad de estos y atender a la población que está siendo afectada ante estos fenómenos y falta de prevención.

El trabajo se realiza entre los Ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Defensa Civil.

