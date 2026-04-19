Minam pone en marcha en San Martín proyecto contra la contaminación por plásticos.

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la finalidad de hacerle frente a la exponencial contaminación que forma parte de una problemática en todo el mundo, el Ministerio del Ambiente (Minam) anunció el proyecto que buscar impulsar la economía circular.

El programa Plastic Reboot: soluciones circulares para la contaminación por plásticos en el Perú tiene como objetivo no solo gestionar residuos, sino transformar la forma que se produce y se consume en el Perú.

📢 #NotaDePrensa | Reducir la contaminación por plásticos es clave para proteger nuestros ecosistemas y la salud de la población.



📌 La ministra del Ambiente, Nelly Paredes, lanzó el proyecto Plastic Reboot: Soluciones circulares para la contaminación por plásticos en el Perú,... pic.twitter.com/sykv1fX1Po — Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) April 17, 2026

Durante la ceremonia, realizada en la Plaza Mayor de la región San Martín, la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, enfatizó que uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo.

"Hoy, en el Perú generamos más de un millón de toneladas de residuos plásticos al año, lo que equivale a 30,6 kg por persona. Esta no es solo una cifra, es un llamado urgente a la acción del Estado y de toda la sociedad", señaló.

Esta medida, ratifica el compromiso del Ministerio del Ambiente en liderar este proceso con responsabilidad y visión hacia el futuro sostenible que busca implantarse en el país.

Inversión e implementación

El proyecto contará con una inversión de US$ 4.4 millones del Global Environment Facility (GEF) y tendrá una ejecución de cuatro años.

Además, será implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ejecutado por WWF Perú. Esta contribución fortalece la cooperación internacional al servicio del desarrollo sostenible en nuestro país.

El programa globar Plastic Reboot será financiado por el GEF que impulsa soluciones circulares para reducir la contaminación plástica, especialmente en el sector de alimentos y bebidas que son las que tienen mayor impacto.

Producción local sostenible

Como parte del trabajo de campo que se desarrolla en la agenda de labores en San Martín, Nelly Paredes, ministra del ambiente realizo un recorrido por la cooperativa Allima Cacao, situada en la localidad de Chazuta.

Es este lugar, conoció diversas experiencias de producción sostenible de cacao y derivados amazónicos. Además, de acciones impulsadas por el proyecto FOLUR que asegura cadenas productivas libres de actividades de deforestación.

Finalmente, la organización emplea sistemas agroforestales en 465.3 hectáreas e incentiva la economía circular y conservación del Parque Nacional Cordillera Azul.

En conclusión, la visita a la cooperativa Allima Cacao evidencian el impulso a la sostenibilidad en la región, promoviendo la producción responsable y la conservación ambiental.

Finalmente, este comienzo del proyecto del Minam contra la contaminación por plásticos en San Martín garantiza mejoras en los próximos cuatro años.