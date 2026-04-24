Incendio en Cercado: Sedapal reafirma su apoyo garantizando abastecimiento de cisternas y aumento de presión en la red

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un siniestro de grandes proporciones viene consumiendo un almacén ilegal de juguetes en la cuadra ocho del jirón Santa Rosa. Ante la magnitud del fuego, la empresa estatal activó protocolos de emergencia para evitar el desabastecimiento de agua durante el combate contra las llamas.

Acciones inmediatas ante la emergencia

Sedapal envió un camión cisterna al inmueble de material noble ubicado en el número 857 del jirón Antonio Miró Quesada. Esta medida permitió que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios contara con un flujo constante de agua para mitigar el avance del fuego.

Según el comunicado oficial de Sedapal, se incrementó la presión en la red de distribución para asegurar un caudal adecuado y sostenido. Esta acción técnica fue crucial para alimentar las mangueras de los efectivos que luchaban por confinar el incendio en la zona comercial.

"Sedapal activó de inmediato sus protocolos de emergencia y movilizó los recursos necesarios para una atención oportuna", informa el comunicado.

#SedapalInforma| Sedapal brinda apoyo inmediato ante incendio en Cercado de Lima pic.twitter.com/LUNt3Oz5a4 — SedapalOficial (@SedapalOficial) April 25, 2026

Fiscalización y apoyo de las autoridades

Las labores de control en la zona comercial de Mesa Redonda requieren de un soporte logístico ininterrumpido por parte de las entidades del Estado. La empresa prestadora del servicio de agua mantiene coordinación con la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Salud.

Según el reporte oficial, Sedapal continuará brindando soporte técnico hasta la conclusión de la emergencia en el jirón Miró Quesada. Esta vigilancia permanente evita que el humo tóxico y la falta de recursos hídricos compliquen la salud de los vecinos y comerciantes locales.

"Sedapal mantiene coordinación permanente con las autoridades competentes y continuará brindando soporte hasta la conclusión de la emergencia, priorizando en todo momento la seguridad de la población", explica.

El despliegue operativo también contempla la vigilancia de los hidrantes cercanos para evitar que el uso excesivo afecte la presión doméstica. El compromiso estatal asegura que el incendio en Cercado de Lima y el abastecimiento de agua se manejen con eficiencia operativa.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, confirmó que el local funcionaba sin licencia ni certificados de seguridad. La falta de medidas preventivas en estos depósitos de plástico facilita la propagación de incendios, exigiendo un esfuerzo mayor de los servicios públicos.

La intervención de Sedapal continúa hasta que los bomberos declaren el área como segura para todos los ciudadanos en riesgo. El apoyo logístico con cisternas garantiza que el incendio en Cercado de Lima y el abastecimiento de agua no sea un impedimento para proteger inmuebles.