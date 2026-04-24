Gran incendio en Cercado de Lima: Bomberos trabajan por más de tres horas para controlar el fuego

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Transcurridas tres horas del inicio de un incendio de gran magnitud en un almacén clandestino en Cercado de Lima este viernes, un total de 80 efectivos y 19 unidades del Cuerpo General de Bomberos aun se encuentran extinguiendo el fuego, que ya ha consumido la totalidad del edificio. El confinamiento demorará unas horas más.

Confinamiento total del siniestro demandaría cinco horas

El siniestro, clasificado como código 3, se originó al interior de una quinta de cinco pisos ubicado en Jirón Miroquesada 857 alrededor de las 6:20 p.m., generando alarma y preocupación en los vecinos de la zona a raíz de la enorme humareda y la magnitud de las llamas.

La emergencia no dejó personas heridas ni daños personales, pero sí ocasionó la afectación de un bombero por inhalación de humo tóxico, quien ha sido trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) hacia un centro médico más cercano para recibir atención médica inmediata.

El jefe departamental de la Compañía de Bomberos de Lima Centro, Marcos Pajuelo, indicó que la emergencia se encuentra confinada en un 80% y estaría controlada en su totalidad aun dentro de tres horas, es decir, alrededor de las 11:30 de la noche.

Esto significaría que el control total del siniestro de gran magnitud llevaría un total de cinco horas.

"Es un local clandestino dentro de un solar de viviendas, este edificio se encuentra al interior. Ya hemos logrado controlar tres pisos de emergencia y nos falta el último piso, pero lo difícil es el acceso. Es un local que, entendemos, ya había sido clausurado por la Municipalidad y, al ser una vivienda, la ley no permite ingresar", detalló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | El incendio registrado en un almacén de juguetes en el Cercado de Lima fue confinado en un 80 % por los bomberos. Por su ubicación en el interior de una quinta, los accesos fueron limitados, sin embargo, no dejó víctimas mortales ni heridos.



📻... pic.twitter.com/bSg97GxtFQ — Exitosa Noticias (@exitosape) April 25, 2026

Según Pajuelo, los testigos en la zona refieren que, aparentemente, se estaban realizando trabajos en el interior del almacén, lo que habría originado el incendio. Sin embargo, precisó que esto aun es materia de investigación "posterior al control de emergencia".

"La PNP, por intermedio de la Dirección de Seguridad del Estado, realizarán las investigaciones para poder determinar la posible causa u origen", agregó.

Municipalidad de Lima despliega drones y cisternas

Según un comunicado oficial, ante la emergencia, la Municipalidad de Lima activó acciones de respuesta mediante la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, que coordinó con Sedapal para la movilización de cisternas en distritos aledaños, el abastecimiento de agua y el aumento de su caudal.

Asimismo, la comuna limeña, dirigida por el alcalde Renzo Reggiardo, detalló que el inmueble siniestrado habría servido como almacén clandestino, según información preliminar.

Agentes del Cuerpo General de Bomberos continúan las labores de extinción de las llamas del incendio registrado en un almacén clandestino en Cercado de Lima.