EsSalud: Reporta más de 30 casos de tuberculosis de tipo resistente en lo que va del año

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Según el último informe de EsSalud, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati ha reportado en lo que va del año, una alarmante cifra que pone en sobre aviso a los ciudadanos.

Esta información es la presencia de más de 30 casos de tuberculosis multidrogoresistente, este nombre se atribuye a una variante de la enfermedad que tiene resistencia a medicamentos, la complejidad del tratamiento, el tiempo de curación y el método de diagnóstico.

Medidas preventivas

Ante esta problemática, el hospital ha reforzado las medidas de detección temprana y seguimiento de los casos presentados en este años.

Estas acciones tienen como finalidad, frenar los contagios que se provoca la cadena de transmisión de esta clase de variante, la que, por su nivel de resistencia, requiere mayor observación médica para evitar complicaciones a largo plazo.

Los especialistas advierten que la enfermedad es transmitida por vía respiratoria e impacta principalmente a personas de entre 20 y 50 años.

Otro dato que se observó es la incidencia anual superior a los 200 casos anuales. Es decir, estos pacientes

"Manejamos más de 200 casos por año, de los cuales más de 70 corresponden a tuberculosis multidrogoresistente, lo que implica un seguimiento estricto", señaló el doctor Paul Parra Olarte, neumólogo y coordinador del Programa de Tuberculosis.

Síntomas de la enfermedad

Una de las principales señales de alerta en esta enfermedad y a la que se le debe tomar mayor atención es la tos persistente por más de 15 días.

Incluso, si este síntoma se presenta junto a fiebre prolongada, sudoración nocturna, pérdida de peso repentina o expectoración con sangre, es urgente acudir de inmediato a un establecimiento de salud para una evaluación oportuna.

Tratamiento de la enfermedad es gratuito

Pese a que el tratamiento es completamente gratuito y la tasa de recuperación en el hospital bordea el 70 %, el abandono de la medicación persiste como el mayor riesgo para la progresión de la enfermedad.

Por ello, el Programa de Tuberculosis ofrece un acompañamiento que abarca muchas categorías, que incluye soporte en psicología, nutrición y trabajo social para que el paciente no desista en su proceso de curación.

Asimismo, dentro de las medidas que se toman para estos casos, se realizan reuniones periódicas en la Red Prestacional Rebagliati para evaluar casos y fortalecer el manejo clínico.

En conclusión, la pronta atención de este tipo de cepa es una garantía de que la enfermedad no avance y no genere consecuencias a largo plazo.