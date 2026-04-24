Denuncian presunta negligencia médica hacía bebé en Hospital Rebagliati de EsSalud

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El pasado miércoles 15 de abril, la madre de familia identificada como Carolina Falcón, ingresó al Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito de Jesús María.

Lo que inicialmente, la llevo al Hospital Edgardo Rebagliati Martins fue un problema respiratorio que presentaba su menor hijo. Sin embargo, el inicio de tratar este síntoma desencadeno en una complicada y presunta negligencia que afectaría una de las piernas del menor.

Narración de los hechos

Tal como precisa la madre, a pocas horas de recibir atención por parte del personal especializado, el menor de edad fue encontrado con quemaduras que se habrían suscitado en su estadía en el hospital.

Asimismo, la madre de familia del bebé, argumenta que requiere la información de las personas que estuvieron a cargo de su hijo las horas posteriores que le generaron esta complicación de salud.

En declaraciones para el canal de televisión, América, la madre Carolina Falcón menciona, las irregularidades que se habrían presentado.

"Le pusieron una vía en el pie, 12 horas después que mi hijo tenia la pierna inflamada, muy hinchada a lo que ella dijo que iba a desinflamar, que era algo que siempre ocurría, que no era nada del otro mundo, y así han pasado más de 8 días y me dicen que se ha comprometido tejidos y tiene tejido muerto", expresó.

A manera de respuesta, el Hospital difundió una comunicación en la que menciona lo narrado por la madre del menor, e incluso, detalla los procedimientos que se le hicieron.

Comunicado del Hospital Rebagliati

Sin embargo, algo que no se precisa en la comunicación es el evento que compromete la piel del pie izquierdo del bebé.

Comunicación del Hospital no precisa lo ocurrido con la atención del menor de edad

Acciones legales en contra el hospital

La madre, ya tomo acciones legales y ha interpuesto una demanda al Ministerio Público, con la finalidad de recibir ayuda por medio de asesoría legal que le garantice que estos actos que se han infringido en contra de su hijo, puedan identificar un responsable y se haga justicia.

La entidad informó que, para este viernes 24 de abril, el menor será sometido a una limpieza quirúrgica bajo la supervisión del equipo de cirugía plástica pediátrica del Hospital Rebagliati.

En conclusión, la oportuna observación de estos casos, ayuda a definir que tipo de medidas son viables para este tipo de eventualidades que afectan el bienestar del menor de edad.