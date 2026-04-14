Osiptel empieza HOY 14 de abril con el bloqueo progresivo de 360 000 celulares que no estén en el Renteseg

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) empezará nuevamente hoy, martes 14 de abril, con el bloqueo progresivo de 360 000 celulares que no figuren en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que tengan el IMEI alterado producto del 'reflasheo'.

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), este tipo de medidas busca desalentar el mercado negro y proteger a los usuarios de fraudes y de la compra de equipos que provienen de robos.

Etapas de bloqueo de celulares

Para esta oportunidad, el OSIPTEL ha dispuesto que las órdenes de bloqueo a cargo del Renteseg, se ejecuten en tres etapas de 120 000 equipos, cada una. En ese sentido, los días en que se realizará dicho procedimiento será el 14, 21 y 28 de abril.

Una vez recibida la indicación, las empresas operadoras tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará como máximo dentro de ese mismo periodo, para lo cual, deberán tramitar el registro de su equipo.

Con este nuevo grupo, el organismo indicó que se alcanzará un total de 960 000 celulares bloqueados entre enero y abril presente año, teniendo en cuenta que en 2025 la lista llegó a más de 3.5 millones, en el marco de la lucha del Estado contra la inseguridad ciudadana.

¿Qué pasa con los equipos que fueron comprados en el Perú o el extranjero?

Si el equipo fue adquirido en territorio peruano, el usuario deberá exigir a la empresa que le vendió el dispositivo, su incorporación al Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), sistema implementado por el OSIPTEL para que solo los importadores formales registren los equipos móviles que ingresen al país.

No obstante, si el equipo se adquirió en el extranjero, para uso personal, el interesado deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para registrarlo, previas validaciones, entre las cuales se encuentra la verificación del código IMEI, así como el llenado de una declaración jurada simple y trámites que son gratuitos.

Vale recordar que, puedes consultar el IMEI de tu equipo marcando *#06# desde tu equipo móvil. El número que aparece (IMEI lógico) debe coincidir con el IMEI impreso (físico), el mismo que puedes encontrar en distintas partes del equipo como la bandeja SIM Card (bandeja del chip) o detrás de la batería.

Desde OSIPTEL afirman que continuarán con más bloqueos de celulares vinculados a la delincuencia e informalidad, en el marco de la lucha del Estado contra la inseguridad ciudadana.