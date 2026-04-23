Torero Andrés Roca Rey resultó gravemente herido tras ser embestido por toro en Festival de Sevilla

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este jueves 23 de abril, se celebró el decimotercer festejo de la Feria de Abril. Sin embargo, lo que parecía ser una fiesta cultural se vio opacado por un desafortunado accidente que dejo herido al torero Andrés Roca Rey.

El incidente se produjo cuando el torero ingresó al recinto para darle la estocada final al quinto toro de la corrida, que tuvo lugar en la plaza de la Maestranza de Sevilla.

Desarrollo de los hechos

En el desarrollo del evento, el toro denominado Soleares de unos aproximadamente 526 kilos, se enganchó en el muslo de Roca Rey y lo sostuvo unos segundos en el aire para luego hacerlo caer con una fuerza descomunal.

Luego de hacer su aparición en el área designada, el torero sufrió una cornada en la parte interna del muslo derecho lo que le generó recibir atención medica de manera urgente para tratar la herida que puso en riesgo su vida.

Diagnóstico del accidente

El equipo de la enfermería sevillana intervino al torero durante más de una hora de una "herida en la cara interna, tercio superior, del muslo derecho, que presenta una trayectoria total de 35 centímetros".

Diagnóstico del accidente de Andrés Roca Rey

Asimismo, el parte médico firmado por el cirujano Octavio Mulet Zayas, recopila la presencia de una herida por asta de toro en la parte interna del muslo derecho.

«Herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 centímetros, con una descendente de 20 centímetros y una ascendente de 15 centímetros, que produce una extensa rotura de músculos vasto interno y sartorius, disecando y contundiendo en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular», detalló.

De igual forma, en el documento médico también se agrega los procedimientos correspondientes que se ha seguido con el objetivo de tratar la herida que presenta el torero.

«Exploración y lavado de herida, hemostasia de ramas vasculares femorales y musculares, aplicando hemostáticos. Se comprueba hemostasia efectiva. Drenaje aspirativo en ambas trayectorias. Aproximación de planos músculos aponeuróticos y piel».

Finalmente, esta accidente pone en alerta a los demás personajes que integran esta profesión para que tomen las medidas necesarias que incluyan prevenir esta clase de intervenciones médicas que expongan su salud.

En conclusión, el caso del torero Andrés Roca Rey al ser impactado por un toro opera planes de contingencia en accidentes de este tipo que son claves para ejecutar las medidas médicas que se requieren.