Ataque contra inmobiliaria en La Libertad: Explosivo deja en estado crítico a joven trabajadora

Un trágico crimen ocurrió en la región de La Libertad dejando gravemente herida a una joven trabajadora de 22 años quien fue víctima de un ataque extorsivo contra una oficina inmobiliaria en el distrito de Chicama.

Las cámaras de videovigilancia registraron parte del plan criminal en contra del establecimiento donde se observó la participación de, al menos, cuatro criminales. El estado actual de salud de la joven es crítico.

Víctima de un ataque a inmobiliaria

Unos criminales atentaron en contra de una inmobiliaria dedicada a la venta de lotes de terreno en Chicama. Al momento del ataque, una joven trabajadora se encontraba laborando en el lugar siendo víctima de la explosión de la bomba molotov dejada por los despiadados sujetos.

Una noche anterior, cuatro criminales a bordo de dos motocicletas llegaron hasta el local para destruir las cámaras de videovigilancia para evitar el registro del ataque.En las imágenes registradas se observó que dos de los criminales se acercaron con una vara para destruir los aparatos electrónicos.

Tras la primera parte del plan ejecutada, los delincuentes regresaron al negocio para lanzar el artefacto explosivo. El hecho generó que la bomba molotov incendiara el local con la joven en su interior.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Trujillo en donde se debate entre la vida y la muerte. Una compañera de la víctima fue quien trasladó a la joven agraviada identificada como Melany Lino.

Según un registro visual grabado por su propia amiga, se escucharon los pedidos de auxilio para la joven quien se encontraba abordo de una camioneta y cubierta por una manta.

Estado crítico de salud

La joven sufrió quemaduras de tercer grado y se encuentra en un grave estado de salud. "Ella sigue igual, no tiene mejoría", indicó su madre. Según la información médica que recibió la progenitora, la muchacha podría tener un paro cardíaco debido a la complejidad de su caso.

Se estima que un 90% de su cuerpo quedó quemado tras el atentado en contra del local inmobiliario. Actualmente, cuenta con fuertes inflamaciones producto de las quemaduras.

Su madre pide que la Policía Nacional del Perú (PNP) capture a los responsables de este trágico hecho en contra de la menor. No se descarta que el móvil del ataque provenga del tráfico de tierras.

